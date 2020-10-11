Слава нашла мужика для 21-летней дочери

О расставании Тимати с Анастасией Решетовой поклонники узнали всего месяц назад, поэтому многим показалось странным участие рэпера в "Холостяке". Так, Слава посчитала, что разрыв отношений бывшего участника лейбла Black Star и модели являются лишь пиар-кампанией нового сезона романтического шоу.
Накануне певица поделилась видеозаписью в "Инстаграм". На кадрах: дочь Славы Александра Морозова находится за рулем "Мерседеса" в автосалоне. Артистка, наблюдая радость наследницы, в шутку посоветовала ей выйти замуж за Тимати, который сможет купить такую машину. Для этого Саше надо принять участие в "Холостяке".
Девушка подыграла маме. Она сказала, что влюблена в Юнусова с детства и хочет прийти на шоу. "Теща будет злая", – посмеялась Слава.
Напомним, ранее об участии Тимати в романтическом проекте высказалась его мать Симона. Она считает, что "Холостяк" не стоит воспринимать серьезно. Мол, шоу и реальная жизнь – это разные вещи. Тем временем бывшая избранница рэпера Анастасия Решетова уверяет, что не собирается возвращаться к нему.
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