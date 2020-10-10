"Мне уже не смешно": мать обеспокоена личной жизнью Тимати

Теперь рэпер не теряет надежды и решается на более радикальные методы. Артист примет участие в съемках ежегодного осеннего шоу телеканала "ТНТ".
Совсем скоро телезрители смогут понаблюдать за личной жизнью нового "Холостяка" и поучаствовать в выборе его спутницы. По словам продюсера проекта, Тимати является одним из самых завидных женихов российского шоу-бизнеса.
Неужели знаменитый артист и предприниматель пошел по стопам своего бывшего коллеги Егора Крида? Остается только гадать, что же подтолкнуло рэпера на участие в скандальном шоу.
Многочисленной аудитории Тимати безумно интересно, что же думает по этому поводу родная мать музыканта. Симона Юнусова объяснила поклонницам свою точку зрения.
"Мне не так уж и смешно. Не стоит путать шоу с реальной жизнью", – тонко намекнула родственница рэпера.
Напомним, что именно Симону обвиняли во всех проблемах Тимати. Фанаты артиста уверены, что его мать имеет слишком огромное давление на сына. Так, комментаторы предположили, что мама музыканта насильно заставила его разорвать отношения с Анастасией Решетовой.
О том, что расставание с моделью является обычным пиар-ходом, высказалась и певица Слава. Звезда российской эстрады не верит, что такие события могли произойти "совершенно случайно".
Популярные темы форума
встречаюсь с пенсионеркой
Я думаю ,что армянам надо уступить и уйти из Карабаха
Вы чего так распустились?
Эмин поддержал Азербайджан
Мужу 29 а он уже ничего не хочет
Жена разрешила завести любовницу
Турция хочет захватить Израиль!
Самый сытый регион России ?
Куда бежать от короновируса???
Донбасс в состав России войдёт???