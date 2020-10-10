"Все сложно": Решетова в трусах рассказала о моменте разрыва с Тимати

Анастасия Решетова рассказала о том, что расстается с Тимати, в сентябре. О том, что отношения у пары не ладятся, заговорили еще летом. Тогда она улетела вместе с новорожденным сыном Ратмиром в отцу рэпера в Сен-Тропе.

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