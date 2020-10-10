"Все сложно": Решетова в трусах рассказала о моменте разрыва с Тимати

Анастасия Решетова в своем "Инстаграм" провела рубрику "вопрос-ответ" и в режиме онлайн ответила на интересующие ее подписчиков вопросы. Конечно, многих сейчас волнует тема расставания модели с ее гражданским мужем Тимати.
Один из фолловеров поинтересовался, за кем было последнее слово в вопросе расставания. Анастасия Решетова призналась, что за ней. При этом она не стала вдаваться в подробности, отметив лишь, что там было "все сложно".
Модель предстала на фото для рубрики "вопрос-ответ" в сексуальных брюках с разрезами в районе паха. Сложилось впечатление, что девушка стоит в трусах и ботфортах.
Ранее модель отреагировала на участие Тимати в новом сезоне шоу "Холостяк". Она критично восприняла эту информацию и сказала, что теперь точно воссоединения не будет, так как в ее понимании семья это не реалити. Также она заявила, что теперь ее сын будет расти без отца.
Поклонники в шутку предложили Тимати на шоу найти маму своего третьего ребенка, намекая на цикличность сценария его отношений.
Напомним, что Анастасия Решетова и Тимур Юнусов были вместе на протяжении шести лет. Примечательно, что мужчина так и не женился официально на матери своего сына. У артиста это второй ребенок. Старшую дочь Алису ему родила Алена Шишкова.
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