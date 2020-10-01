Мужа Боярской сняли в постели с Ходченковой

В личном блоге Светлана Ходченкова поделилась фотографией с Максимом Матвеевым. Черно-белый снимок выглядит очень интимным.

Стоит отметить, что в подписи к кадру актриса подшутила над цитатой подруги Тимати, которая после его расставания с Анастасией Решетовой написала под совместном снимком "Уже можно". Однако в данном случае все намного проще – просто артисты вместе снялись в фильме "Спойлер", который уже скоро выйдет на экраны.

Максим Матвеев и Светлана Ходченкова лежат друг напротив друга на кровати. Супруг Елизаветы Боярской с улыбкой смотрит на партнершу по картине, а та просто закрыла глаза. Многие поклонники отметили, что на фотографии артисты похожи на Александра Петрова и Юлию Пересильд.

"Обожаю ваш дуэт со времен "любит не любит" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Матвеев похож на Петрова, Холченкова на Пересильд)", "Я подумала опять Петров", "Подумала,что Петров🙈. Отличное фото", "Самый любимый актерский дует", – написали в комментариях.

Напомним, недавно опубликовали рейтинг актрис последнего десятилетия. Первую строчку в подборке заняла Светлана Ходченкова. Она сильно обогнала остальных претенденток на главный приз. Эксперты сравнивали артисток по разным критериям, среди которых было количество проектов, главных ролей, число работ в иностранных фильмах, количество подписчиков в соцсетях и многое другое.