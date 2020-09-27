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Ходченкова умыла Бортич и Лядову

Ходченкова умыла Бортич и Лядову

Светлана Ходченкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Светлана Ходченкова заняла первое место в рейтинге российских актрис последнего десятилетия. Она конкурировала с популярными артистками отечественного кинематографа.
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Звезда фильма "Благословите женщину" возглавила список главных российских актрис за последние десять лет. Светлана Ходченкова заняла первую строчку с огромным отрывом от остальных персон и набрала 51, 5 балла.

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 Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова актриса

Аналитики составили рейтинг на основании специальной схемы. Наделяя каждую актрису баллами, эксперты опирались на ряд критериев. В их число вошли: суммарное количество проектов, в которых снималась кинодива, количество главных ролей, число иностранных кинопроектов, величина подписчиков в инстаграм-каналах, премии и награды, и многие другие характеристики успеха.

По данным составителей рейтинга, Светлане Ходченковой помогла занять первое место в списке высокая работоспособность – активные съемки в большом количестве фильмов и, как следствие, непрерывное участие в рекламе кино. На то, что звезда выбилась в лидеры рейтинга, повлияли и отдельные картины. Добиться отличных результатов ей помогли фильмы "Довлатов", "Шпион, выйди вон!" и "Росомаха: Бессмертный".

Второе место в градации главных российских актрис десятилетия заняла Александра Бортич с результатом 35, 5 балла. Тройку замкнула Елена Лядова, получив оценку в 31 балл.

Напомним, что Светлане Ходченковой 37 лет. С годами она становится все более популярной, благодаря таланту и привлекательной внешности.

Автор: 27 сентября 2020, 02:04 Источник: Бюллетень кинопрокатчика ✓ Надежный источник
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