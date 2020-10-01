Теряет слух: Корчевников подтвердил проблемы со здоровьем

В этом году стало известно, что у российского журналиста Бориса Корчевникова выявлена доброкачественная опухоль в голове. Журналисту делали операцию. Поклонники до сих пор беспокоятся о состоянии любимого телеведущего.

Борис Корчевников признался, что он плохо слышит. В ходе интервью с Игорем Крутым он предупредил, что может не услышать некоторых его слов.

О проблемах со здоровьем у Бориса Корчевникова стало известно в августе этого года. Сообщалось, что он восстанавливается после перенесенной пять лет назад операции по удалению доброкачественной опухоли.

Корчевников лежал в больнице и проходил реабилитацию. Он сам рассказал об этом телезрителям, заверив их, что расстраиваться не стоит.

Теперь же Корчевников не скрывает, что после операции у него проблемы со слухом. В ходе беседы Игорь Крутой предупредил ведущего, что может использовать нецензурные слова, однако Борис Корчевников поспешил успокоить его, сказав, что он не услышит этого.



"Я плохо слышу", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Борис Корчевников собирается проходить еще один курс реабилитации за рубежом.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в сентябре Борис Корчевников совершил паломничество к святым местам. Посетив Турцию, телеведущий отправился в Черногорию. Там он стал свидетелем чудесного исцеления.