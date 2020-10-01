Теряет слух: Корчевников подтвердил проблемы со здоровьем

Борис Корчевников признался, что он плохо слышит. В ходе интервью с Игорем Крутым он предупредил, что может не услышать некоторых его слов.
О проблемах со здоровьем у Бориса Корчевникова стало известно в августе этого года. Сообщалось, что он восстанавливается после перенесенной пять лет назад операции по удалению доброкачественной опухоли.
Корчевников лежал в больнице и проходил реабилитацию. Он сам рассказал об этом телезрителям, заверив их, что расстраиваться не стоит.
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❗️Борис Корчевников теряет слух ⠀ Поклонники и герои шоу "Судьба человека", рассказали о том, что ведущий передачи едва улавливает речь. Коллеги Корчевникова подтвердили, что он серьезно болен. ⠀ Одна из зрителей программы – Елена – сообщила, что перед съемками героев предупредили, что у Корчевникова проблемы со слухом, поэтому придется записывать дубли несколько раз. ⠀ "Сам Борис, похоже, ничего не слышит. Улыбается, внимательно вглядывается в лицо гостя, пытаясь прочитать по губам, что говорит герой программы.", – рассказала Елена. ⠀ #корчевников
Теперь же Корчевников не скрывает, что после операции у него проблемы со слухом. В ходе беседы Игорь Крутой предупредил ведущего, что может использовать нецензурные слова, однако Борис Корчевников поспешил успокоить его, сказав, что он не услышит этого.
"Я плохо слышу", – отметил он.
Ранее сообщалось, что Борис Корчевников собирается проходить еще один курс реабилитации за рубежом.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что в сентябре Борис Корчевников совершил паломничество к святым местам. Посетив Турцию, телеведущий отправился в Черногорию. Там он стал свидетелем чудесного исцеления.
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