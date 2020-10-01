"Собчак будет ликовать": располневшую Канделаки подняли на смех

Тина Канделаки опубликовала фото в соцсети. "Поправилась. Что делать? Спорт и силу воли не предлагать", – поделилась звезда.
На снимке сильно изменившаяся знаменитость не похожа на саму себя. Полное лицо и заплывшая жирком фигура вызвали у ее поклонников неожиданную реакцию.
Некоторые предположили, что Тина Канделаки на само деле вовсе не располнела, а всего лишь решила пошутить и использовала специальный фильтр для обработки фото. Другие сразу же припомнили конфликт ведущей и ее коллеги Ксении Собчак. По их мнению, звездная блондинка обрадуется тому, что ее оппонентка стала толстой.
"Как в песне... Сегодня праздник у Собчак, сегодня будут танцы", "Собчак будет ликовать", "Собчак вошла в чат", – подняли на смех Тину Канделаки фолловеры. Но преданные поклонники остались довольны видом журналистки. "Ну наконец-то! Женщина в самом соку! Пойду, тоже так поправлюсь",
Напомним, ранее Ксения Собчак заявила, что считает позорным выставлять на всеобщее обозрения потуги в спорте, как это делает Тина Канделаки. По мнению журналистки, продюсеру телеканала "Матч ТВ" не стоило бы выкладывать в Сеть упражнения, имея при этом неидеальные формы и жирок.
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