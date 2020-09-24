"Жизнь действительно перевернулась": Бабкина сделала признание после болезни

Надежда Бабкина поздравила с 75-летием свою давнюю подругу, поэтессу Ларису Рубальскую. При этом она рассказала, какая песня в корне изменила ее судьбу.

По словам певицы, в середине 90-х годов она не пользовалась большой любовью. Но однажды ей позвонила композитор Лора Квинт. Она заявила, что вместе с Ларисой Рубальской написала для Надежды Бабкиной замечательную песню: "Ну, и что, что обжигалась".

Артистка призналась, что сразу же влюбилась в слова этой песни. Позже она с блеском исполнила ее на "Песне года – 1995". "После того, как состоялась премьера песни, моя жизнь действительно перевернулась в обратную сторону", – поделилась исполнительница.

Отметим, что Лариса Рубальская написала стихи к огромному количеству песен. С 1984 года она была неоднократным лауреатом премии "Песня года".

Напомним, ранее стало известно, что Надежда Бабкина пишет автобиографическую книгу. Мемуары носят название "Модная, народная…". Выход книги приурочен к юбилею звезды – 19 марта Надежде Бабкиной исполнилось 70 лет. В качестве иллюстраций артистка подготовила редкие архивные фотографии.

Как писали "Дни.ру", многие пользователи Сети осуждают певицу за то, что та, по их мнению, перебарщивает с процедурами красоты и пластическими операциями. Они отмечают, что лицо знаменитости стало выглядеть неестественно.

Весной этого года Надежда Бабкина провела месяц в больнице. Певица была госпитализирована с двусторонней пневмонией. И хотя тест на коронавирус был отрицательным, в медицинских кругах утверждали, что пневмония у звезды носит именно коронавирусный характер.

