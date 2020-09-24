"Жизнь действительно перевернулась": Бабкина сделала признание после болезни

По словам певицы, в середине 90-х годов она не пользовалась большой любовью. Но однажды ей позвонила композитор Лора Квинт. Она заявила, что вместе с Ларисой Рубальской написала для Надежды Бабкиной замечательную песню: "Ну, и что, что обжигалась".
Артистка призналась, что сразу же влюбилась в слова этой песни. Позже она с блеском исполнила ее на "Песне года – 1995". "После того, как состоялась премьера песни, моя жизнь действительно перевернулась в обратную сторону", – поделилась исполнительница.
Отметим, что Лариса Рубальская написала стихи к огромному количеству песен. С 1984 года она была неоднократным лауреатом премии "Песня года".
Напомним, ранее стало известно, что Надежда Бабкина пишет автобиографическую книгу. Мемуары носят название "Модная, народная…". Выход книги приурочен к юбилею звезды – 19 марта Надежде Бабкиной исполнилось 70 лет. В качестве иллюстраций артистка подготовила редкие архивные фотографии.
Как писали "Дни.ру", многие пользователи Сети осуждают певицу за то, что та, по их мнению, перебарщивает с процедурами красоты и пластическими операциями. Они отмечают, что лицо знаменитости стало выглядеть неестественно.
Весной этого года Надежда Бабкина провела месяц в больнице. Певица была госпитализирована с двусторонней пневмонией. И хотя тест на коронавирус был отрицательным, в медицинских кругах утверждали, что пневмония у звезды носит именно коронавирусный характер.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Кто знает где Клава?
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Сколько нужно зарабатывать женщине...
Мужики смотрят только на внешность
США грабит весь мир
Нужен ли железный занавес?
Лукашенко или Тихановская