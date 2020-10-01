"Немного проясню": Решетова взорвалась из-за обвинений в грязной связи

Блондинка публично заявила о том, что ее коллега начала встречаться с рэпером, когда сама Алена была еще беременна. Ответ оппонентки конфликта не заставил себя ждать.
Анастасия Решетова возмущена таким обвинением. Она заверила, что это ложь. "Раз пошел такой срыв покровов, хоть и не я его начала, то я, пожалуй, немного проясню. Свою репутацию с помощью неправдивых высказываний я очернять не позволю", – заявила девушка.
По ее словам, на тот момент, когда она познакомилась с Тимати, его дочери от Шишковой Алисе было уже четыре месяца. "В отношениях он не состоял на тот момент", – отметила она. Анастасия Решетова добавила, что всегда выступает за справедливость и не могла пройти мимо такой критики в свой адрес.
Также модель сообщила, что теперь не будет выставлять свою личную жизнь в социальных сетях, чтобы не давать поводов для сплетен. Примечательно, что в Сети есть фото, на которых Анастасия Решетова запечатлена вместе с Тимати еще в тот период, когда он находился в отношениях с Аленой.
Напомним, Анастасия Решетова и музыкант объявили о расставании в сентябре. Влюбленные признались, что их отношения не прошли проверку на прочность. При этом поклонники утверждали, что разрыв произошел из-за вражды модели с матерью рэпера Симоной Юнусовой.
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