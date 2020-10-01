Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Четверг
1 октября
Лента новостей
12:39
Подростки устроили драку со стрельбой в Санкт-Петербурге
12:30
"Цель адвоката – посадить клиента": эксперт о деле Романа Широкова
12:25
"Чтобы так не сдавать в раннем возрасте": Виктория Боня оплевала звезду популярного сериала
12:25
Дочь заткнула рот Валентине Талызиной прямо на шоу
12:22
В России за сутки выявлено 8,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
12:08
Гороскоп на октябрь 2020 года
11:41
Синоптики пообещали россиянам необыкновенно теплый октябрь
11:37
Крутого втянули в скандал с "Детским Евровидением"
11:33
"Неожиданно": Тарханова заменила Прилучному Муцениеце и Карпович
11:31
Володин: Навальный – подлец, Путин спас ему жизнь
11:30
70-летняя Бабкина задрала ногу у всех на глазах
11:28
Какие грибы можно собрать в подмосковных лесах в октябре
11:08
Навальный заявил о желании вернуться в Россию после лечения
10:57
Произошло недоразумение: застуканная с любовницей звезда кино глупо оправдалась
10:52
"Немного проясню": Решетова взорвалась из-за обвинений в грязной связи
10:45
Страшный недуг лишил Григория Лепса самого ценного
10:19
В России появится министерство счастья
10:12
Эксперт рассказал об отношении белорусов к Лукашенко: Не готовы его ни видеть, ни слышать
10:04
Названа самая большая ошибка больных коронавирусом
09:35
Ребенок известной модели умер во время родов
09:24
Взмокший Петросян покрутился на мужике
09:13
В Минфине допустили отмену накопительной пенсии в России
09:00
Народ обсуждает расставание Наташи Королевой с мужем
08:46
Вид сморщенной Пугачевой рядом с Ротару вызвал шок
08:42
В России с 1 октября повысят зарплаты бюджетников – подробности
06:43
Шишкова перенесла пластическую операцию
04:32
Ивлеева поплатилась за пристрастие к бутылке
02:23
Джоли запретила Питту видеться с детьми после его путешествия с новой пассией
00:14
"Одна ошибка – и семьи нет": сделано сенсационное заявление о жизни Королевой после измены Тарзана
22:03
СМИ: 45-летний Леонардо Ди Каприо скоро станет отцом
22:03
Военно-транспортный самолет США экстренно сел в Одессе
21:54
Политолог: Намечается союз России и Запада для отстранения Лукашенко от власти
21:48
В Москве арестовали сотрудника консерватории по подозрению в убийстве
21:40
В Подольске при пожаре в квартире пострадал человек
21:29
"Кровь залила глаза": грабители жестко избили звезду советского кино
21:12
Политолог: Лукашенко выставляет позицию Прибалтики как угрозу независимости Белоруссии
20:12
Эксперт о режиме Лукашенко: Рабовладельческая колония дохристовых времен
20:10
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года
20:08
В Киеве после избиения умерла сотрудница посольства США
19:45
Прекрасные отношения: Учитель ответил на слухи об интиме с Асмус
19:24
"Наложили несколько швов": Водонаева обратилась к народу после тяжелой операции
19:09
Тарзан начал писать стихи: Слишком велика цена
18:42
Появились новые детали в деле о гибели дочери Конкина
18:38
Никаких заморочек: почему Алена Шишкова никуда не берет дочь от Тимати
18:27
Вид раздутой звезды сериала "Воронины" вызвал шок
18:14
В Железнодорожном мужчина напал на таксиста и угнал его машину
18:06
"Как мумия": Буланова напугала народ своим видом
18:03
Политолог: Из-за обиды Лукашенко готов уничтожить страну
17:52
Почему мужья уходят к молодым: Наташа Королева пошла к психотерапевту
17:52
В Подольске машина скорой помощи с пациентом попала в аварию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская обозначила срок ухода Лукашенко
Кудрявцевой вмазали за раскрытие тайны Шепелева
Лукашенко призвали покинуть Белоруссию: Оставаться нет смысла
Эксперт объяснил стратегию Путина в отношении Белоруссии: Готовится к войне с НАТО
Лидия Федосеева-Шукшина выгнала дочь из дома
Эксперт рассказал об отношении белорусов к Лукашенко: Не готовы его ни видеть, ни слышать
Шоу-бизнес

"Немного проясню": Решетова взорвалась из-за обвинений в грязной связи

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
Анастасия Решетова ответила на нападки бывшей возлюбленной Тимати Алены Шишковой. Она уверена, что соперница ее оговорила.
прочитано 595 раз

Блондинка публично заявила о том, что ее коллега начала встречаться с рэпером, когда сама Алена была еще беременна. Ответ оппонентки конфликта не заставил себя ждать.

ПО ТЕМЕ

Решетова о своей роли в расставании Тимати с Шишковой: Так случилось

 Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

 Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Анастасия Решетова возмущена таким обвинением. Она заверила, что это ложь. "Раз пошел такой срыв покровов, хоть и не я его начала, то я, пожалуй, немного проясню. Свою репутацию с помощью неправдивых высказываний я очернять не позволю", – заявила девушка.

По ее словам, на тот момент, когда она познакомилась с Тимати, его дочери от Шишковой Алисе было уже четыре месяца. "В отношениях он не состоял на тот момент", – отметила она. Анастасия Решетова добавила, что всегда выступает за справедливость и не могла пройти мимо такой критики в свой адрес.

Также модель сообщила, что теперь не будет выставлять свою личную жизнь в социальных сетях, чтобы не давать поводов для сплетен. Примечательно, что в Сети есть фото, на которых Анастасия Решетова запечатлена вместе с Тимати еще в тот период, когда он находился в отношениях с Аленой.

Напомним, Анастасия Решетова и музыкант объявили о расставании в сентябре. Влюбленные признались, что их отношения не прошли проверку на прочность. При этом поклонники утверждали, что разрыв произошел из-за вражды модели с матерью рэпера Симоной Юнусовой.

Автор: 1 октября 2020, 10:52 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что известно о новой сексуальной подруге рэпера Тимати

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт рассказал об отношении белорусов к Лукашенко: Не готовы его ни видеть, ни слышать
Политолог: Намечается союз России и Запада для отстранения Лукашенко от власти
Источник: Кремль ввел двухнедельный карантин для доступа к Путину
Эксперт: Меркель подложила свинью Лукашенко

Шоу-бизнес

Дочь заткнула рот Валентине Талызиной прямо на шоу
Крутого втянули в скандал с "Детским Евровидением"
70-летняя Бабкина задрала ногу у всех на глазах
"Немного проясню": Решетова взорвалась из-за обвинений в грязной связи

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Одна ошибка – и семьи нет": сделано сенсационное заявление о жизни Королевой после измены Тарзана

Что чувствует певица

Шоу-бизнес

Вид сморщенной Пугачевой рядом с Ротару вызвал шок

Примадонну невозможно узнать
Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года

Львов ждет сюрприз
Шоу-бизнес

Ребенок известной модели умер во время родов

Безутешная женщина показала крошечного малыша

Гороскоп

Гороскоп на октябрь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+