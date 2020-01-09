Бузова представила публике нового ведущего шоу "Дом-2"

Звезда шоу "Дом-2" показала еще одного члена команды телестройки. Им стал 27-летний тележурналист и блогер Антон Беккужев.



Ольга Бузова познакомила народ с новичком на лобном месте. "Прошу любить и жаловать – до этого момента шеф-редактор журнала "Дом-2", а с сегодняшнего дня – ведущий телепроекта "Дом-2", – заявила певица.

Антон Беккужев окончил Московский государственный университет, где учился на факультете журналистики. Молодой человек поделился в "Инстаграм" радостью от нового назначения. Теперь в команду ведущих шоу "Дом-2" входят семь человек.

"Десять лет назад, когда я начинал работу с проектом, даже подумать не мог об этом. Конечно, для меня это огромная честь и большая ответственность. Спасибо Оле Бузовой за поддержку во время моего первого Лобного", – прокомментировал событие новый ведущий шоу "Дом-2". Подписчики поздравили Беккужева. "Поздравляем! Эфиры станут интересней!", "Поздравляю. Успехов тебе", "Желаю удачи", "Вы очень образованный, приятно слушать, о чем говорите и как высказываетесь", – высказались фолловеры молодого человека.

Напомним, дольше всех из ведущих со дня запуска шоу "Дом-2" работает Ксения Бородина. В прошлом году она отметила юбилей работы в этой должности – 15 лет. Ольга Бузова вступила в команду в 2008-м году. Через семь лет ведущим стал еще один участник телестройки Влад Кадони. В 2017 году в команду вступил Андрей Черкасов. Тогда же ведущей "Дома-2" стала Ольга Орлова. Позже к ним присоединилась Юлия Ефременкова.