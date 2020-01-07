Хамство и лицемерие: бывшая жена Башарова разразилась гневной речью

В августе прошлого года Екатерина Архарова подарила своему супругу Артему Илясову сына Даниила. После родов актриса решила надолго не задерживаться в декрете и уже скоро вернулась к работе. Воспитание малыша звезда поручила специалисту – няне. Однако, как выяснилось, женщина оказалась недобросовестной воспитательницей.
"Хочу предупредить, чтобы вы не повторили нашу ошибку, взяв на работу Беляеву Светлану Викторовну. Это человек, на которого нельзя положиться, который может подставить в любой момент, невзирая на то, что разрушит ваши планы, что вы понесете финансовые потери и испортите отношения с людьми", – разразилась гневной речью актриса.
Екатерина Архарова заявила, что столкнулась с "хамством, лицемерием и неадекватным поведением". По ее словам, няня могла не выйти на работу без предупреждения. Из-за этого у актрисы несколько раз сорвались съемки, она потеряла деньги и испортила отношения с важными людьми.
Пост звезды вызвал жаркие обсуждения в Сети. Многие пользователи обрушились с критикой на актрису. Они считают, что маленького ребенка не следует доверять незнакомым людям: "Я бы не смогла оставить ребенка на какую-то чужую тетю", "Чужая тетя может прибить ребенка или дать ему таблетку для сна", "Самые близкие – бабушка и мама. Лучше им доверять, чем няне".
Популярные темы форума
Мерзкие,лживые РОДСТВЕННИКИ !
Ненавижу пьяных людей
Мерзкие родственники
Не люблю пьяных людей продолжение
ТЕМУ ПРОДОЛЖАЕМ ПРО ДЕРЕВЕН.,РОДСТВЕН.,ГАДКИХ И МЕРЗКИХ
Как выйти из депрессии?
Жизнь есть после развода?????
1 Января.
Онколог Андрей Павленко попрощался с друзьями в Фейсбуке.
НУ И ГРОХОТ СТОИТ У НАС ОТ САЛЮТОВ ,ФИРВЕРКОВ