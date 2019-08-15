Екатерина Архарова впервые стала мамой

Он опубликовал снимок, на котором обнимает беременную супругу и целует ее в голову. Кадр сделан посреди больничного коридора. Екатерина стоит в белой сорочке и халате того же цвета, а на Артеме специальная синяя врачебная униформа и одноразовая шапочка.
"Моя родная ❤Катюша, спасибо за сына!!!! Теперь я папа.... самый счастливый папа на свете! Господи, спасибо! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – подписал фото Илясов.
Поклонники обрадовались за супругов и стали поздравлять их с прибавлением. "Молодцы!!! Крепкого здоровья малышу! А родителям терпения! Наслаждайтесь каждым днем, дети так быстро растут!", "Клааасс! 👍Поздравляю 🎉🎉🎉Будьте счастливы, здоровы и благополучны!" – искренне желали фолловеры.
"Артем, с первенцем! Здоровья крепкого сынуле и мамочке!" – написал фанат.
Архипова подошла к процессу беременности и родов со всей ответственностью. Актриса постоянно дискутировала с подписчиками на тему детей и беременности.
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