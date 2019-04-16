Марата Башарова сняли в обнимку с другой женщиной
В распоряжении журналистов появились фотографии, на которых Марат Башаров запечатлен в объятиях некой женщины. Таинственная незнакомка буквально повисла на скандально известном актере, судя по кадрам. "Марат сейчас находится в Сочи, приехал сюда в компании друзей на хоккейный турнир. Проводит время с неизвестной дамой", – цитирует людей из ближайшего окружения Марата Башарова Starhit.
Дело в том, что актер уже много лет играет в любительской хоккейной команде "Комар". Название расшифровывается как "Команда актеров", так как в не задействованы многие коллеги Марата Башарова. Сообщается, что в Сочи, помимо тренировок, артист в компании друзей много времени гулял и посещал развлекательные заведения.
Напомним, в конце декабря 2018 года жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова попала в больницу со сломанным носом. Сначала женщина пыталась не выносить сор из избы, но уже вскоре признала, что избил ее пьяный муж. Тогда Шевыркова бежала из дома с маленьким сыном. На развод она подала, находясь вместе с ребенком в Таиланде.
На своей страничке в социальной сети Instagram она призналась, что любила его и не хотела верить в "слухи" (речь, видимо, о шумихе, поднявшейся после того, как Башаров избил предыдущую жену – Екатерину Архарову. – Прим. ред.). Когда же актер поднял руку на нее, Елизавета объяснила, что после случившегося ждала извинений и раскаяния от Марата Башарова, но тот сделал вид, будто ничего не произошло.
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