"Васильев уже потирает ручки": Валерия в своеобразном наряде поставила зарвавшихся россиян на место

Певица Валерия, несмотря на свой возраст, славится красотой и чувством стиля. Однако последний ее образ не пришелся по душе "искушенной" аудитории. Тем не менее, знаменитость смогла поставить на место зарвавшихся россиян.



В кадре певица позирует в довольно экстравагантном, но от этого не менее стильном наряде. Она облачена в черный кожаный костюм со штанами-кюлотами и длинным пиджаком, больше напоминающим удлиненную косуху. В качестве наиболее подходящей к образу обуви супруга Иосифа Пригожина выбрала высокие красные сапоги с глянцевым блеском. Дополнили наряд разнообразные аксессуары и ярко-красная футболка.

"Лента Инстаграма пестрит фотографиями с отдыха – с морей-океанов, лыжных курортов, а у нас – гастрольные будни, но даже и они в эти дни какие – то по-особенному радостные. Фото из Еventhall в Воронеже за час до концерта. В новом году как же без обновок?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Валерия в своем инстаграм-аккаунте.

Впрочем, куда большее внимание привлек к себе именно ее образ. Несмотря на то, что цветовые пропорции сохранены да и красный с черным является классическим сочетанием, пользователи Сети буквально обрушились на певицу с оскорблениями.

" Одеяние – ни к селу, ни к городу; разве, что для клоуна. Простите за прямолинейность.", " Какой нелепый наряд Валерия 👀 ", " Нелепый наряд. Васильев уже потирает ручки 😁 ", " Валерия вы мне очень нравитесь, но прошу вас поменяйе стилиста. Я не думаю, что такой костюм может вам понравиться. Он прсто показывает, что у вас нет вкуса.😮😮😮 ", – высказались комментаторы.

Тем не менее, у Валерии для каждого нашелся ответ, который пришелся зарвавшимся подписчикам не по зубами. Так одному из критикующих певица написала: " Ваше "авторитетное" мнение мне очень ценно. Тоже простите за прямоту😉 ".