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"Куколка!": 51-летняя певица Валерия без юбки восхитила россиян

Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Певица Валерия предстала в необычном смелом образе. Она показала один из нарядов, в котором снялась в клипе на песню "Тысячи историй".
прочитано 428 раз

Композицию артистка записала в дуэте с НАZИМА. 51-летняя певица Валерия ожидала, что подвергнется критике своего внешнего вида.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Стилисты подобрали звезде довольно смелый образ, подразумевающий отсутствие юбки. Ее заменил прозрачный жакет с черным ремнем. 

Валерия поделилась снимком в "Инстаграм". Она явно была готова к тому, что станет объектом нападок. Артистка сама написала замечания, которые ей бы сделали фолловеры. "Вы же мать", "Чай не шестнадцать", "Юбку забыла надеть", "И эту туда же", "Ни стыда ни совести", – подписала певица Валерия фото.

"С нетерпением жду хотя бы оригинальной реакции сторонников эйджизма, а не как обычно", – высказалась исполнительница. Подписчики оставили массу положительных комментариев. Они одарили звезду комплиментами. "Куколка", "Вот это ножки!", "Стройная, красивая, сексуальная. Всегда в форме. Красавица", – высказались поклонники певицы Валерии.

Отметим, что тема эйджизма набирает обороты в российском шоу-бизнесе. О том, что женщинам за 40 лет не стоит показывать откровенные фото, ранее высказалась Ксения Собчак. Певица Валерия своим снимком только подлила масла в огонь и дала новый повод обсудить свою внешность. 

Автор: 30 декабря 2019, 14:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

50-летняя Валерия разительно изменилась

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Некрофил
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Куколку в пуколку
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