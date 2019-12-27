Валерию засняли в неприглядном виде

Общественность вновь уличила знаменитость в злоупотреблении фотошопом и фильтрами. Доказательством стал ролик, где артистка красуется в натуральном виде. Валерия вышла в свет в золотом платье. Казалось бы, все прекрасно, однако некоторым удалось заснять звезду отечественной эстрады со спины, пока та не видела. Отличия фотографий в микроблоге знаменитости и натурной съемки слишком явные.
Как сообщает "Экспресс газета", публика не смогла пройти мимо такого разоблачительного видео. Злопыхатели принялись оскорблять Валерию и упрекать в том, что она нарочно меняет внешность с помощью графических редакторов.
Многие подчеркнули, что обычно на снимках супруга Иосифа Пригожина запечатлена подтянутой: Валерия хвастается тем, что роскошно выглядит благодаря правильному питанию и физическим нагрузкам. Тем не менее пользователи Сети заметили, что у 51-летней знаменитости несколько дряблые руки и округлые плечи. Да и в целом она не смотрится в кадре тростинкой.
Комментаторы обратили внимание и на морщины, однако большинство пришло к мнению, что даже без обработки в специальных программах артистка выглядит ухоженно. Конечно, по видео вполне можно сказать, сколько ей на самом деле лет, однако это не мешает Валерии выглядеть хорошо.
Популярные темы форума
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
Страшно рожать от мужика без работы
Почему вы все такие страшные
Ищу себе жену узбечку от26 до30
Что мне делать.....
слышать мужское мнение, может и впрямь пойму, что со мной не так.
Они что уже разводятся? Насмешили называется.