Валерию засняли в неприглядном виде

Певицу Валерию привыкли видеть молодой и красивой. А недавно ее засняли в непривычном виде.

Общественность вновь уличила знаменитость в злоупотреблении фотошопом и фильтрами. Доказательством стал ролик, где артистка красуется в натуральном виде. Валерия вышла в свет в золотом платье. Казалось бы, все прекрасно, однако некоторым удалось заснять звезду отечественной эстрады со спины, пока та не видела. Отличия фотографий в микроблоге знаменитости и натурной съемки слишком явные.

Как сообщает "Экспресс газета", публика не смогла пройти мимо такого разоблачительного видео. Злопыхатели принялись оскорблять Валерию и упрекать в том, что она нарочно меняет внешность с помощью графических редакторов.

Многие подчеркнули, что обычно на снимках супруга Иосифа Пригожина запечатлена подтянутой: Валерия хвастается тем, что роскошно выглядит благодаря правильному питанию и физическим нагрузкам. Тем не менее пользователи Сети заметили, что у 51-летней знаменитости несколько дряблые руки и округлые плечи. Да и в целом она не смотрится в кадре тростинкой.

Комментаторы обратили внимание и на морщины, однако большинство пришло к мнению, что даже без обработки в специальных программах артистка выглядит ухоженно. Конечно, по видео вполне можно сказать, сколько ей на самом деле лет, однако это не мешает Валерии выглядеть хорошо.