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Валерию засняли в неприглядном виде

Певица Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Певицу Валерию привыкли видеть молодой и красивой. А недавно ее засняли в непривычном виде.
прочитано 667 раз

Общественность вновь уличила знаменитость в злоупотреблении фотошопом и фильтрами. Доказательством стал ролик, где артистка красуется в натуральном виде. Валерия вышла в свет в золотом платье. Казалось бы, все прекрасно, однако некоторым удалось заснять звезду отечественной эстрады со спины, пока та не видела. Отличия фотографий в микроблоге знаменитости и натурной съемки слишком явные.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Как сообщает "Экспресс газета", публика не смогла пройти мимо такого разоблачительного видео. Злопыхатели принялись оскорблять Валерию и упрекать в том, что она нарочно меняет внешность с помощью графических редакторов. 

Многие подчеркнули, что обычно на снимках супруга Иосифа Пригожина запечатлена подтянутой: Валерия хвастается тем, что роскошно выглядит благодаря правильному питанию и физическим нагрузкам. Тем не менее пользователи Сети заметили, что у 51-летней знаменитости несколько дряблые руки и округлые плечи. Да и в целом она не смотрится в кадре тростинкой.

Комментаторы обратили внимание и на морщины, однако большинство пришло к мнению, что даже без обработки в специальных программах артистка выглядит ухоженно. Конечно, по видео вполне можно сказать, сколько ей на самом деле лет, однако это не мешает Валерии выглядеть хорошо.

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Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Автор: 27 декабря 2019, 14:20
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