"Он ее сейчас съест": звезда "Интернов" жадно припала к 47-летней Елене Кориковой

Актер из сериала "Интерны" Илья Глинников и его коллега Елена Корикова удивили пользователей Сети. Россияне уверены, что у артистов завязался роман.



Звезда фильма "Барышня-крестьянка" крайне делится с поклонниками фотографиями и видео в "Инстаграм". Еще реже она рассказывает о своей личной жизни. Однако на сей раз Елена Корикова порадовала подписчиков неожиданным роликом с артистом из сериала "Интерны".

Актриса отправилась на гастроли со спектаклем "Идеальный свидетель". В нем она играет вместе с Ильей Глинниковым. Вместе они обратились к поклонникам. На видео Елена Корикова выглядит помолодевшей и похорошевшей. Ролик вызвал переполох у обывателей. Многие поклонники заговорили о том, что у артистки якобы роман с коллегой.

В кадре звезда сериала "Интерны" и актриса выглядели вовсе не как коллеги по театральному спектаклю, а как влюбленная пара. На протяжении всего видеоролика Глинников не сводит глаз с Елены Кориковой. Он любовался актрисой, нежно держа ее за руку. В это время она просто светилась от счастья.

"Он в вас влюблен", "Такое ощущение, что он ее сейчас съест", "Мне одной кажется, что между ними роман?", "Бог мой, Корикова встречается с Глинниковым?", "Она счастлива рядом с ним", – прокомментировали пост Елены Кориковой фолловеры. В этот раз знаменитость воздержалась от комментариев и не стала развенчивать их предположения о возможных чувствах звезды сериала "Интерны".