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Сен. 11, 2017
просмотры: 123

Елена Корикова растеряла красоту

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В Ярославле начались съемки продолжения культового сериала "Шелест 2" с Владимиром Зайцевым и Еленой Кориковой в главных ролях. По сюжету Павел Шелестов в исполнении Владимира Зайцева, продолжает работу в ярославском уголовном розыске. В этот раз он пытается построить стабильные отношения с Алиной Большовой (Елена Корикова), вдовой главы преступной группировки.

После потери мужа героиня получает в наследство огромное состояние, но вместе с тем становится мишенью для охотников за сбережениями Большова. Теперь Шелесту предстоит сразиться с оставшимися без присмотра бандитами, и придумать, как сохранить жизнь своей возлюбленной. Увидеть 16-серийный криминальный боевик зрители смогут уже в новом сезоне на НТВ, сообщает пресс-служба телеканала.

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