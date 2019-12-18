Актрису Корикову ожидают серьезные потери в наступающем году

Корикову будут преследовать проблемы со здоровьем, так как в ее семье наследственно имеется предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, а сама актриса в меру своей творческой профессии также очень многое принимает близко к сердцу.
"В ближайший год Елена будет очень обеспокоена переживаниями со стороны родственников. Самое главное, что сейчас необходимо артистке, это тщательно психологически подготовиться ко всем превратностям судьбы, набраться сил и терпения. Елене будет очень трудно справиться со всеми напастями морально, так как она очень скрытная натура и никого не посвящает в свои переживания и проблемы", – добавил Ермолаев.
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