"Полный ужас": поклонники с трудом узнали опухшую Корикову

Артистка предстала перед поклонниками без макияжа. Некоторые были неприятно удивлены тем, как выглядит Елена Корикова.



Звезда разместила в соцсети видео, сделанное в автомобиле. На кадрах она поет песни, звучащие по радио. Поклонники с трудом узнали 47-летнюю актрису, которая всегда считалась одной из главных красавиц российского кино. В ролике она кажется опухшей.

Некоторые предположили, что Елена Корикова сделала неудачную пластику лица. "Сама на себя не похожа без макияжа", "Не узнал поначалу", "Смените косметолога, полный ужас", – написали фолловеры знаменитости в "Инстаграм".

Артистка игнорировать нападки в свой адрес не стала. "Ноль косметики! Просто я такая и есть. Может, с вами тоже посудиться? Ни того, ни другого в моем лице нет. За ложные обвинения и утверждения есть статья", – заявила Елена Корикова.

Истинные поклонники актрисы встали за нее горой. "Лена прекрасна и с макияжем, и без", "Не обращайте внимания на злых диванных критиков", - высказались подписчики.

Елена Корикова давно устала от слухов и сплетен о себе. Сейчас артистка очень избирательно подходит к новым ролям. Она отдает предпочтение лишь самым перспективным проектам. За последние пять лет знаменитость сыграла всего в трех картинах. Кроме того, звезда гастролирует по России со спектаклями.