"Не вместе": Мария Кожевникова спровоцировала слухи о расставании с мужем

Актриса проводит новогодние праздники отдельно от мужа Евгения Васильева. Об этом она сама сообщила в соцсети. Правда, в подробности знаменитость вдаваться не стала.
Из-за этого возникли домыслы, что Мария Кожевникова рассталась с отцом своих детей. "Жизнь вносит свои неожиданные коррективы, даже если все уже запланировано. Но мы постарались, несмотря ни на что, для всех детей создать праздник и встретить 2020 с близкими и родными. Жаль, конечно, что не вместе, но все уже совсем скоро будет хорошо", — пообещала знаменитость.
При этом Мария Кожевникова заверила, что ее переживания не связаны с проблемами в отношениях с любимым. "Нет, мы не на этапе развода. У нас вечный этап любви", – успокоила артистка поклонников.
Примечательно, что, несмотря на большой стаж семейной жизни и наличие трех сыновей, Мария Кожевникова до сих пор официально не замужем. В 2013 году знакомый батюшка обвенчал звездную пару в одном из православных храмов Ниццы.
Напомним, прошедшей осенью Мария Кожевникова выбирала наряд невесты. Это навело поклонников на мысли о том, что актриса все же выходит замуж, однако пока ее союз с избранником документально не зарегистрирован.
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