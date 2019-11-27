Кожевникова похвасталась семейной идиллией

Актриса обычно скрывает своего избранника от посторонних глаз. Сейчас она решила сделать подписчикам подарок – приоткрыть завесу тайны их личной жизни.
В кадре Мария Кожевникова сидит на коленках у Евгения, облаченная в белую блузку с глубоким декольте и бежевую юбку. Она нежно гладит возлюбленного по лицу. Он же смотрит на нее и улыбается. "Мое", – написала знаменитость, добавив сердечко.
Многие пользователи соцсети пришли к выводу, что артистка нашла себе идеальную пару. Они восхитились идиллией, царящей в семье Марии Кожевниковой. "Искреннее фото", "Мария, вы так редко выкладываете такие семейные фотографии. Очень гармоничная и нежная пара…", "Мария, берегите свое счастье!", "Маша, какая же вы красивая пара!!! Взгляд любящих людей", – прокомментировали пост звезды подписчики.
Напомним, ранее Мария Кожевникова призналась, что не расписана с Евгением Васильевым. В 2013 году они обвенчались в Ницце. Сейчас пара воспитывает пятилетнего Ивана, четырехлетнего Максима и двухлетнего Василия. Она регулярно делится снимками с наследниками.
Как писали "Дни.ру", недавно старшие сыновья Марии Кожевниковой заболели. Они подхватили грипп, поэтому актрисе пришлось отменить все мероприятия и остаться с ними.
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