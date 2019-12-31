"Нет сил": Кожевникова напугала народ странным сообщением

Мария Кожевникова старается не унывать ни при каких обстоятельствах. Она стойко держалась, когда год назад вместе с сыном заразилась ротавирусной инфекцией. Актрисе ставили капельницы, но куда больше ее волновало здоровье наследника. К счастью, все закончилось благополучно.
Однако у артистки снова что-то случилось. Мария выложила архивное фото, на котором запечатлена с опущенными глазами. Лицо звезды выражает грусть. Кожевникова дала понять, что у нее проблемы. "Ох, мои инста друзья (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Уже второй год подряд декабрь мне подкидывает испытания 🙈", – пожаловалась актриса.
Что именно случилось, Мария уточнять не стала. "В прошлом году я с капельницей встречала Новый год, в этом даже вообще пока не представляю, что будет 😭 надеюсь, справимся и я все вам расскажу, сейчас даже нет сил написать пост 😔", – заинтриговала она фанатов странным сообщением.
Подписчики, в том числе коллеги, немедленно отреагировали. Звезда комедийного сериала "Универ" и "СашаТаня" Валентина Рубцова написала в комментариях к инстаграм-посту Кожевниковой: "Маша, все будет хорошо! Ты очень сильная!🙏❤️"
А другая поклонница отметила: "Ну макияж на месте значит все не так страшно". На это Мария Кожевникова ответила: "Фото, естественно сделано не сейчас. Иначе вы меня бы испугались".
Популярные темы форума
Помогите отвязаться.
Невеста, с Новым Годом!
Что мне делать.....
ЁЛКА настоящая или искусственная?
Покойница, вторая страничка.
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Кто напьётся на Новый год?
Пожелания от Аиды Ведун
Русские мужики в постеле - барахло
Мужской запах...