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"Нет сил": Кожевникова напугала народ странным сообщением

Мария Кожевникова. Фото: www.globallookpress.com
Мария Кожевникова обнародовала фотографию, на которой запечатлена с грустным лицом. Популярная актриса рассказала о каком-то испытании, но так размыто, что испугала фанатов.
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Мария Кожевникова старается не унывать ни при каких обстоятельствах. Она стойко держалась, когда год назад вместе с сыном заразилась ротавирусной инфекцией. Актрисе ставили капельницы, но куда больше ее волновало здоровье наследника. К счастью, все закончилось благополучно.

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Однако у артистки снова что-то случилось. Мария выложила архивное фото, на котором запечатлена с опущенными глазами. Лицо звезды выражает грусть. Кожевникова дала понять, что у нее проблемы. "Ох, мои инста друзья (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Уже второй год подряд декабрь мне подкидывает испытания 🙈", – пожаловалась актриса.

Что именно случилось, Мария уточнять не стала. "В прошлом году я с капельницей встречала Новый год, в этом даже вообще пока не представляю, что будет 😭 надеюсь, справимся и я все вам расскажу, сейчас даже нет сил написать пост 😔", – заинтриговала она фанатов странным сообщением.

Подписчики, в том числе коллеги, немедленно отреагировали. Звезда комедийного сериала "Универ" и "СашаТаня" Валентина Рубцова написала в комментариях к инстаграм-посту Кожевниковой: "Маша, все будет хорошо! Ты очень сильная!🙏❤️"

А другая поклонница отметила: "Ну макияж на месте значит все не так страшно". На это Мария Кожевникова ответила: "Фото, естественно сделано не сейчас. Иначе вы меня бы испугались".

Автор: 31 декабря 2019, 08:29
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