Стало известно о возможном воссоединении звезды "Дома-2" с арабским богачом

В конце осени стало известно о романе бывшей участницы реалити-шоу и богача иностранца. Не успели поклонники шоу "Дом-2" вдоволь позавидовать красивым влюбленным, как пара объявила о расставании.
Как оказалось, Гиагиа бросил Феофилактову из-за ее чрезмерного увлечения соцсетями. Арабскому мужчине не нравилось поведение экс-звезды телестройки в Интернете. Он предложил девушке навсегда забыть об "Инстаграм", выйти за него замуж и родить детей. Евгения выполнить поставленные условия отказалась.
Судя по всему, чувства бизнесмена к бывшей жительнице шоу "Дом-2" еще не утихли. Влюбленный араб отправляет трогательные послания россиянке.
"Моя королева, я так скучаю по тебе! Ты одна из самых красивых женщин, которых я видел в жизни", – написал Маджид в микроблоге Евгении.
Интересно, что Феофилактова бывшего не проигнорировала. В ответ барышня призналась, что тоже скучает. Возможно, влюбленные в скором времени воссоединятся. Экс-участница шоу "Дом-2", судя по всему, не может забыть черноокого мужчину, который купал ее в роскоши.
"Женя со мной сегодня разговаривала и сказала, что хочет отношений, но сначала, чтобы я опубликовал в "Инстаграм" фотографию с ней", - рассказал StarHit Маджид Гиагиа.
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