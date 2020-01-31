"Тискаем и целуем": жена Эммануила Виторгана рассказала о методах воспитания

Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик стали гостями программы "Рожденные в СССР". Женщина отреагировала на критику позднего материнства.



80-летний артист и его 57-летняя супруга не обращают внимания на нападки в свой адрес. Эммануил Виторган и Ирина Млодик с радостью принимают поздравления от тех, кто рад за них и восхищается их решением стать счастливыми родителями.

В прошлом году у звездной пары родилась еще одна дочь. По словам Эммануила Виторгана, он счастлив стать отцом. Малышки Этель и Клара очень радуют родителей. Старшей сейчас год и одиннадцать месяцев, а второй почти полгодика.

Ирина Млодик высказалась по поводу скептических замечаний в свой адрес. "Мы с Эммануилом успеем за эти оставшиеся наши годы дать им больше, чем кто-то даст за всю жизнь", – цитирует супругу Эммануила Виторгана Starhit.ru.



Избранница артиста рассказала, что старшая дочь уже сидит за столом со взрослыми и пробует брать еду из папиной тарелки. Ирина Млодик объясняет дочери, что так нельзя делать. "Тем более, что папа иногда и выпивает", – пошутил Эммануил Виторган.

По словам актера, он не мог уделять старшим детям достаточно времени, потому что работал. Теперь же Эммануил Виторган готов сидеть с дочками сутками. "Мы не балуем детей, но тискаем и целуем", – поделилась Ирина Млодик.