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Шоу-бизнес

"Тискаем и целуем": жена Эммануила Виторгана рассказала о методах воспитания

Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик стали гостями программы "Рожденные в СССР". Женщина отреагировала на критику позднего материнства.
прочитано 732 раза

80-летний артист и его 57-летняя супруга не обращают внимания на нападки в свой адрес. Эммануил Виторган и Ирина Млодик с радостью принимают поздравления от тех, кто рад за них и восхищается их решением стать счастливыми родителями. 

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В прошлом году у звездной пары родилась еще одна дочь. По словам Эммануила Виторгана, он счастлив стать отцом. Малышки Этель и Клара очень радуют родителей. Старшей сейчас год и одиннадцать месяцев, а второй почти полгодика.

Ирина Млодик высказалась по поводу скептических замечаний в свой адрес. "Мы с Эммануилом успеем за эти оставшиеся наши годы дать им больше, чем кто-то даст за всю жизнь", – цитирует супругу Эммануила Виторгана Starhit.ru.  

Избранница артиста рассказала, что старшая дочь уже сидит за столом со взрослыми и пробует брать еду из папиной тарелки. Ирина Млодик объясняет дочери, что так нельзя делать. "Тем более, что папа иногда и выпивает", – пошутил Эммануил Виторган.

По словам актера, он не мог уделять старшим детям достаточно времени, потому что работал. Теперь же Эммануил Виторган готов сидеть с дочками сутками. "Мы не балуем детей, но тискаем и целуем", – поделилась Ирина Млодик.

Автор: 31 января 2020, 16:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
На чьи руки "нарожали"?
На Максимкины,на чьи же еще.
Гость
Ответить
анна
Счастья и папе с мамой и малышкам и здоровья и долгих лет
БББлляяддиинннаа ты!
Гость
Ответить
Два вонючих жжииддаа-вампира тянут энергию жизни из младенцев!
анна
Ответить
Счастья и папе с мамой и малышкам и здоровья и долгих лет
Гость
Ответить
Я негативно отношусь к такому позднему родительству. Самый сложный период начинается у детей в подростковом возрасте. И длится несколько лет. Где будут эти "молодые" родители в это время? Так себе перспектива для детей. Но зато потешили себя на старости лет. Эгоизм чистой воды.
Гость
Ответить
Жиды развлекаются. Детям страдать.
Гость
Ответить
Приспособленцы. И детей рожают вопреки законам природы и деньги на этом же зарабатывают. Ушлая женщина, но жестокая в отношении будущего детей.
Гость
Ответить
Бедные дети. Жаль малышек. Пару-тройку лет и сиротки. Кто воспитывать-то будет? На чьи руки "нарожали"?
Гость
Ответить
Василий
Дурные....
Может даже больные?
Василий
Ответить
Дурные....
1

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