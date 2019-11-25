Счастливый 79-летний Виторган показал подросших дочек

В День матери актер выложил снимок с подросшими дочерьми. В кадре он держит на руках подросшую Клару, а его жена Ирина вторую малышку – Этель.
"Поздравляем всех мамочек с днем мамы!" – подписал кадр Эммануил Виторган. На фото и он, и его избранница выглядят очень счастливыми. Также Эммануил Виторган поблагодарил врачей, которые помогли появиться на свет его девочкам.
Поклонники звездной пары присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что родители просто светятся от радости. Другие стали разглядывать девочек, пытаясь понять, на кого они больше похожи: на маму или папу. "А Кларочка уже как подросла! Такие красотульки девочки!", "Как же Этель подросла", "Ты прямо светишься рядом с девочками и Эммочкой!", "Сколько счастья", "Какие вы молодцы!" – прокомментировали публикацию Эммануила Виторгана подписчики.
Напомним, дети Эммануила Виторгана от прошлых отношений давно выросли. У его дочери Ксении уже есть внуки, а у сына Максима трое детей. Наследнице актера Этель годик. Артист уже берет малышку с собой в путешествия и не скрывает от посторонних глаз. А вот младшенькую Клару он старается оберегать от лишнего внимания.
Как писали "Дни.ру", Клару для Эммануила Виторгана с супругой Ириной Млодик выносила суррогатная мать. Девочка появилась на свет в конце августа этого года. Поклонники не ожидали, что в столь зрелом возрасте Эммануил Виторган захочет иметь детей. По признанию актера, с появлением малышки он расцвел.
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