Жена 79-летнего Виторгана попросила совета по воспитанию детей

Старшая дочка звездной пары Этель устроила "забастовку", отказавшись от сна. Если раньше супруга народного артиста сама справлялась с заботой о малышке, то теперь ей понадобилась помощь опытных мам.
"Уже час пытаюсь уложить, не спит и все... Посоветуйте, мамочки, что делать?" – взмолилась Ирина о помощи. Самым популярным ответом оказалось предложение взять дочь на руки и укачать.
Однако проблема в том, что девочка весит уже 15 килограммов. Для 57-летней супруги Эммануила Виторгана это неподъемный вес, ведь в прошлом она имела проблемы со здоровьем.
Напомним, в конце августа этого года 79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом. У него родилась еще одна дочь, которую назвали Кларой. Вероятнее всего, девочка появилась на свет с помощью суррогатного материнства.
Ранее Эммануил Виторган нанял двух нянь. Одна приходит заботиться об Этель, другая, для Клары, живет в семье знаменитости постоянно. Как писали "Дни.ру", недавно Эммануил Виторган заявил, что не хочет останавливаться на достигнутом и мечтает снова стать отцом. При этом он подчеркнул, что все зависит от его жены Ирины.
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