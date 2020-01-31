Галина Юдашкина сбежала с детьми из Китая после вспышки коронавируса

В интернете появилось видео приезда Галины к родителям. Сначала в дом Юдашкина вошла сама девушка, которая первым делом обняла мать. Затем в объятия бабушки кинулись внуки. Модельер в это время отсутствовал.
После приезда малышей вывели на улицу, чтобы они насладились снегом. Кадр с прогулки опубликовала супруга Валентина в своем инстаграм-аккаунте. "Приехали мои любимые. Радуются снегу!" – написала счастливая бабушка Марина.
Поклонники обрадовались возвращению Галины и ее детей. Многие решили, что это связано со вспышкой коронавируса в Китае. "Ура!!! С приездом. Как же я рада, а то последние фото в масках беспокоили…", "Как хорошо, что вернулись домой. А то этот вирус в Китае", – написали обеспокоенные фолловеры.
"Сбежали из Китая", – резюмировал подписчик.
Отметим, что на данный момент зафиксировано более 200 случаев смерти от коронавируса. При этом насчитывается почти десять тысяч зараженных.
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