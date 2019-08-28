Фото покалеченного внука Юдашкина появилось в Сети

Галина Юдашкина с супругом Петром Максаковым и сыновьями Анатолием и Аркадием переехали в Гонконг. Такое решение было связано с развитием бизнеса ее отца. Галина не афишировала новость, пока не устроилась на новом месте. Зато теперь единственная наследница Валентина Юдашкина делится с подписчиками в Instagram фотографиями из роскошных апартаментов с видом на город.
Навестить дочь и внуков приехала супруга кутюрье Марина. В своем аккаунте любящая бабушка выложила несколько снимков, продемонстрировав идиллию с малышами. Интересно, что на руке старшего внука Анатолия красуется внушительный гипс. Однако при каких условиях мальчик умудрился покалечиться, остается только догадываться. Сама Марина Юдашкина предпочла ничего не рассказывать о несчастье с малышом.
Напомним, что первенец Галины появился вскоре после того, как она вышла замуж. Свадьба дочери Валентина Юдашкина была грандиозной: с обилием звездных гостей, роскошных подарков и изысканных поздравлений. Первую беременность дочь дизайнера старательно скрывала до тех пор, пока живот уже было невозможно спрятать. А вот во второй раз Галина уже без стеснения демонстрировала свое интересное положение.
Маленькие Анатолий и Аркадий частенько появляются и в аккаунте именитого дедушки. Нет сомнения, что Валентин Юдашкин души не чает во внуках. Мальчики одним своим присутствием поддерживали модельера в тяжелые времена: недавно стало известно о его неутешительном диагнозе.
Знаменитый кутюрье борется с онкологическим заболеванием. Наблюдательные поклонники обеспокоились тем, что Валентин Юдашкин начал терять вес и стал выглядеть бледно. Однако вскоре супруга Марина успокоила фанатов, заявив, что ее муж в хорошей форме.
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