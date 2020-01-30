"Я люблю тебя": Анна Седокова показала страсть в постели

Нежным фото звезда поделилась в своем "Инстаграм". Анна Седокова решила оригинальным способом поддержать возлюбленного, баскетболиста Яниса Тимма перед игрой.
Перед важной игрой Химки-ЦСКА знаменитость запечатлела себя со спортсменом в постели. В кадре артистка без макияжа в полуобнаженном виде в обнимку с Янисом Тимма лежат и страстно целуются.
"Я люблю тебя, парень на фото. Мой самый любимый игрок в баскетбол. Мой самый мудрый и добрый дома. И самый грозный на поле. Отличной тебе игры сегодня!", – пожелала любимому мужчине Анна Седокова. При этом она порассуждала о том, как нужно жить.
"Жизнь каждый день напоминает нам, что у нее свои планы на все. Сегодня есть все, а завтра ничего... И, наверное, не стоит думать, что все решиться завтра, ведь завтра может и не быть. Я большая и давно поняла, что если тебе не нравится, то нужно говорить это сегодня, а не когда будет случай. Если тебе плохо, нужно уходить, а не терпеть. А если хорошо, оставаться и не отпускать", – написала певица. Поклонников растрогал снимок и слова Анны Седоковой.
Большинство отметили, что исполнительница выглядит счастливой. "Анечка, я искренне рада, что вы встретили мужчину, который любит вас всей душой", "Смелая! Открытая!", "Такие милые", – высказались фолловеры Анны Седоковой.
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