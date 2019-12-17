Хитрая Седокова заставила избранника разуться до носков

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Вторник 17 декабря
Лента новостей
16:38
"Все идет из детства": врач поведала о психологических проблемах Загитовой
16:27
Появилось сообщение о минировании трех аэропортов в Москве
15:43
Во Внуково задержали контрабанду метадона на 6 млрд рублей
15:22
Сотрудница заправки прогнала вооруженного грабителя шваброй
15:00
Как платить налоги от сдачи квартиры в аренду
14:41
В Оренбурге пенсионер нашел сумку с миллионом рублей
14:40
Семьям погибших военнослужащих досрочно погасят ипотеку
14:24
Расклад Таро на 2020 год для всех знаков зодиака
14:06
Тротуар из нарисованной плитки возмутил жителей Калининграда
13:57
"Это непозволительно": Авербух осадил Ягудина из-за травли Тарасовой
13:57
Комплекс развлечений "Мореон" встречает гостей после обновления
13:52
Восстание против Зеленского в Киеве: бунтовщики перекрывают улицы
13:50
Раскрыто тайное стремление США
13:44
Нарколог назвал лучшее средство от похмелья
13:38
Дайджест главных событий Russian Internet Week 2019
13:21
В Москве откроют 9 новых станций метро
13:20
Порошенко похоронил будущее Зеленского
12:56
Единороссы разберутся в ситуации с депутатом Корниловым
12:52
"Защитница природы": Нюша предала поклонников ради наживы
12:50
Археологи раскрыли тайну знаменитых истуканов острова Пасхи
12:35
"Просто романчик": Бузова оправдалась за свое решение в финале "Плана Б"
12:29
Названы лучшие мобильные приложения уходящего десятилетия
12:20
"В 40 лет я вышла замуж "с прицепом": Собчак рассказала о браке с Богомоловым
12:18
"Откинуло в сторону": дочь Пригожина разбилась в аварии
12:16
Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни
12:13
"Ровесница дочери": любовник Сябитовой сбежал к молодухе перед свадьбой
12:07
Песков рассказал о планах Путина на Новый год
12:04
Кто только не имел: придуман новый вид насилия над женщинами
12:01
Топ-10 лучших актеров уходящего года
11:43
Испытания одной из мощнейших в мире пушек начались в России
11:38
Молодая жена Цекало публично вывалила большую грудь
11:34
Лукашенко получил удар в спину перед переговорами с Путиным
11:31
Соседка рассказала о зверствах многодетного насильника из Ленобласти
11:24
У избитого любовницей Маликова отшибло память
11:20
После известия о параличе Заворотнюк пришла на крестины девочки
10:55
"Спасение от старости и немощи": сдавшей Пугачевой нужна помощь
10:51
"Не может быть вне политики": Шуфутинский о вернувшейся в Россию на заработки Ротару
10:29
В Кремле назвали главное отличие Зеленского от Порошенко
10:28
"Такая сногсшибательная": вырядившаяся Навка восхитила народ пикантным внешним видом
10:27
"Я еще легко отделалась": Шукшина о краже двоих сыновей
10:27
Плющенко публично осадил партнера Тутберидзе
09:41
Собчак навлекла на себя страшную беду богохульной выходкой
09:35
Обсуждают оглушительный провал Аллы Пугачевой
09:04
"Есть опасность": последствия аварий сына Валерии перепугали Пригожина
08:41
Ягудин влез в грязный скандал с Тарасовой
08:28
77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассказала о свадьбе с молодым ухажером
06:34
Водянова вспомнила о первом выходе своего сына в свет
04:18
Не может перебеситься: 61-летняя Мадонна завела интрижку с 26-летним танцором
02:08
"Безусловно, любим друг друга": Беллуччи попалась в компании экс-бойфренда
00:14
Юлия Высоцкая слегла перед праздниками
00:05
Зеленский погнал в шею разбазарившую миллионы жену Порошенко
21:58
Дубцова стала жертвой мошенников
21:43
"Позволила ему достичь невероятных результатов": Бузова присвоила былые достижения Тарасова
21:39
На Крымский мост потратят сотни миллионов после сообщений о закрытии
21:34
В Москве три человека были спасены из огня
21:12
Шепелев с двумя детьми попал в неловкую ситуацию в торговом центре
20:52
Под Петербургом нашли пристанище кровавой секты
20:52
В "ЕР" призвали отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
20:37
"Красиво у тебя, Колюня!": Крутой обалдел от роскоши в доме Баскова
20:25
На снимке беременной Костенко заметили страшную деталь
20:07
55-летняя Гулькина откровенно о предложениях любви от юных лесбиянок
19:48
Самоуверенный фаворит Бузовой на шоу "План Б" отмел в сторону Батрутдинова
19:16
"Какая прелесть!": Тимати умилил народ снимком с малышом
18:49
"Под чем она?": еле шевелящая губами Волочкова купила билет в один конец
18:43
"Я была ужасна": Миддлтон рассказала о постыдном случае из жизни
18:43
Седокова пожертвовала подарками ради важного дела
18:26
В Кировской области полицейский обвинил жену в домашнем насилии
18:22
Три идеи для новогоднего секса
18:12
Володин призвал покончить с дефицитом кадров в здравоохранении
17:59
"Она может делать все что угодно": Николаев откровенно высказался о покидающей сцену Пугачевой
17:59
Фиаско: экс-муж Ани Лорак расстался с любовницей
17:59
Голливудская звезда блеснула идеальными ножками
17:22
Рапунцель из шоу "Дом-2" получила квартиру в Москве
17:16
В Псковской области грузовик столкнулся со спецтехникой
17:12
Бузова сбросила с трона сдавшую позиции Пугачеву
17:07
Реагировал агрессивно: пьяный дебошир оказался привязанным в самолете (видео)
16:42
12-летняя дочь Борисовой оказалась в больнице после жуткого скандала
16:33
Мужчина сломал нос пассажирке самолета за пролитый кофе
16:21
Стало известно об угрозах для домашних животных в Новый год
16:11
Высоцкая заболела после откровений Кончаловского об их разбившейся дочери
16:06
Кемеровчанку отправляют на принудительное лечение из-за оскорбления полицейского
16:04
Поправки к Конституции превращают Украину в СССР
16:03
"Это из бумаги?": Топурия поразила ультракоротким платьем
15:45
"Она не доверяет": Орбакайте поведала странную правду о Пугачевой
15:38
Ограбление москвича средь бела дня попало на видео
15:27
"Не хочу его видеть": Буланова не пригласила Радимова на свадьбу
15:21
С младенцем на руках: Газманов сообщил радостную новость
15:16
В Башкирии в результате тройного ДТП скончалась женщина
15:02
"Был груб с Заворотнюк и даже поднимал руку": Жигунов ответил на обвинения Бондарчук
15:02
Вскрылись сенсационные подробности о причастности Порошенко к убийству
14:54
Гороскоп: судьбоносные даты 2020 года
14:48
"Сисечки бы подкачать": оголившегося Галкина высмеяли за внешний вид
14:44
Стая собак держит в страхе жителей Подмосковья
14:35
"На какие шиши он будет лежать на пляже?": Дробыш вышел из себя после слов о тяжелобольном Носкове
14:24
Антон Винер раскрыл секрет успеха ресторанов Osh и Chalet Berezka Dubai
14:20
Миддлтон шокировала общественность первым словом сына
14:19
Тысячи москвичей проведут праздники с Буратино
13:59
"Как корове седло": ряженая Собчак украсила себя ликом Христа
13:58
Гороскоп совместимости с мужчиной-Тельцом
13:57
В Петербурге подросток на Mercedes попал в ДТП
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В аэропорту Домодедово мужчина угрожал взорвать гранату на борту самолета
В Москве полицейские застрелили вооруженного неадекватного человека
Володин предостерег Японию от пересмотров итогов Второй мировой
Антон Винер раскрыл секрет успеха ресторанов Osh и Chalet Berezka Dubai
Kusto Group и Tyson Foods построят в Казахстане современные агропромышленные мощности
"По-другому нельзя": Андрея Данилко отправили на "Евровидение-2020"
Шоу-бизнес

Хитрая Седокова заставила избранника разуться до носков

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Певица Анна Седокова проявила все чудеса женской обаятельности. Не устояв перед очарованием хитрой любимой, ее новый избранник разулся до носков.
прочитано 74 раза
Вчера, 16 декабря 2019, артистка с большим размахом отметила свое 37-летие. На масштабной вечеринке собрались звездные друзья Анны и от души поздравили ее с днем рождения. Знаменитость всю ночь танцевала и "зажигала" танцпол, однако в сеть попали вовсе не праздничные фото.

На первом снимке с мероприятия Седокова продемонстрировала торчащие из-под юбки ее красного блестящего платья мужские ботинки. Рядом на фото красуются отставленные в сторону босоножки на высокой шпильке и чьи-то ноги без обуви. Сперва снимок интригует – что здесь происходит? Однако Анна в сопровождении к публикации раскрыла все карты.

ПО ТЕМЕ

Седокова пожертвовала подарками ради важного дела

"Планета перенаселена": Седокову призвали больше не рожать

"Плод нашей любви": Седокова ошарашила странным высказыванием

 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

"Любовь– это когда после вечеринки он отдает тебе свои ботинки, а сам идет в носках❤️Пусть это фото будет первым официальным нашего праздника вчера! Я благодарю всех наших друзей и самых любимых артистов, которые стали нашим праздником 🙏🏼" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Анна на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Поклонники в свою очередь не смогли пройти мимо. Многие поспешили поздравить знаменитость с днем рождения, а некоторые решили продемонстрировать свое чувство юмора.

"Аня милая , сори , что не пришли 🙏🏽С днем рождения детка , будь счастлива каждую секунду ❤️", – написала Лера Кудрявцева. " 🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁 люблю тебя 😍", – добавил возлюбленный Седоковой, который и оказался разутым до носков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Остальные пользователи тоже не отставали: " А я думала любовь– это когда после тяжелой вечеринки вы меняетесь обувью 🤣🤣🤣🤣😜", "У меня с мужем тоже такая ситуация была, он шел домой в носках км два, а я в его кроссах:) 💖💖💖", " Здоровья, счастья Вам Анна!!!😘Вы очень красивая 🌺🌺🌺", " Очень мило))))😍 Берегите друг друга!!! 🙏С днем рождения, Анна🎉🎉🎉".

Автор: 17 декабря 2019, 16:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Восстание против Зеленского в Киеве: бунтовщики перекрывают улицы
Лукашенко получил удар в спину перед переговорами с Путиным
Лично отдал приказ: жуткие подробности участия Порошенко в убийстве
Виновен: суд огласил приговор Петру Порошенко

Шоу-бизнес

"Опека отберет у тебя дочь": Кравец плюнула в лицо сорвавшейся Борисовой
Кричащую о сексуальности Волочкову запретили показывать детям
"Без крыши над головой": вскрылись новые обстоятельства смерти Быстрицкой
Родившая Гузеева бросила ребенка на мужа и сбежала

Проишествия

Бушующее пламя на Алтае лишило жизни четверых детей (видео)
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Жестокое избиение депутата сняли на видео
Трампу доложили о жуткой бойне

Lifestyle

Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова
В Сети появился новый тизер скандального сериала "Содержанки"
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Шоу-бизнес

77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассказала о свадьбе с молодым ухажером

Легендарный диктор прокомментировала информацию
Спорт

"Я восхищена": Навка влезла в громкий скандал с Загитовой

Знаменитость прокомментировала сенсационное известие
Шоу-бизнес

"Бомба": полуголая 50-летняя Бондарчук показала идеальное тело

Модель разделась перед камерой
Политика

Вскрылись сенсационные подробности о причастности Порошенко к убийству

Заявление прозвучало в эфире ТВ

Гороскоп

Расклад Таро на 2020 год для всех знаков зодиака
Гороскоп: судьбоносные даты 2020 года
Гороскоп совместимости с мужчиной-Тельцом
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Я восхищена": Навка влезла в громкий скандал с Загитовой
"Не обтекать же": оскорбленный Плющенко крепко приложил Тутберидзе
Ягудин в одних трусах поразил народ заплывом на катке (видео)
"Это непозволительно": Авербух осадил Ягудина из-за травли Тарасовой

Регионы

На Крымский мост потратят сотни миллионов после сообщений о закрытии
Странная вспышка напугала жителей Алтая (видео)
Экотехнопарк "Шиес": взгляд с другой стороны
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru