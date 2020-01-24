Седокова показала выпирающие соски крупным планом

Певица Анна Седокова ошарашила россиян. Артистка показала выпирающие соски крупным планом.

Знаменитость предстала перед фанатами в сексуальном образе. В ролике, опубликованном в Сети, исполнительница позирует в ярко-красном пластиковом костюме. Примечательной деталью образа являются гипертрофированные выпирающие соски. Седокова специально продемонстрировала их крупным планом.

Смелый наряд был выбран для съемок клипа Анны на песню "Игристое, детка". Как сообщает Пятый канал, подробности пока не разглашаются. Артистка делится только рабочими моментами.

"Если вы думаете, что мы ничем тут не занимаемся, то нет. Мы жжем мои волосы", – заявила знаменитость. В это время стилист приводил в порядок ее длинную искусственную косу.

Певица рассказала, что первая часть съемочных работ уже завершена. По словам Седоковой, осталось доснять самые жаркие кадры, после чего материал отправится на монтаж. Анна поблагодарила свою команду за плодотворное сотрудничество.

Ранее исполнительница вмешалась в конфликт, который спровоцировала Ксения Собчак. Вокалистка выступила против теледивы. "Я Аня Седокова. Мне пару дней назад исполнилось 37, значит, у меня осталось всего три года, чтобы публиковать такие фото без упреков общественных деятелей?" – написала певица в "Инстаграм" под снимком, на котором запечатлена в БДСМ-наряде.