"Вазелин поможет": Седокова отреагировала на ожог в форме полового органа

Украинская певица Надя Дорофеева приняла участие в ютуб-шоу Comment out. Артистка выполняла различные задания, чтобы заполучить главный приз: холодильник, заполненный алкоголем, варениками и замороженными окорочками.
В погоне за бесплатной едой и выпивкой Дорофеева согласилась устроить телефонный розыгрыш вокалистке Анне Седоковой. По условиям проекта Надежде необходимо было зачитать в трубку следующий текст: "Слушай, нужен твой совет. Такое произошло недавно у меня. Была тут в сауне с друзьями и что-то вдруг подкосило, и прямо голыми булками села на угли. У тебя же такое было? Ты чем мазала? Конкретную мазь нужно и что мне делать? Не хочу к врачу, там просто ожог в форме пениса. Боюсь, разлетится по СМИ. Спасибо, Ань!".
На счастье Дорофеевой, Седокова была в отличном расположении духа. Анна почти не слушала Надю. Она заявила, что идет на празднование собственного дня рождения и вот-вот переступит порог заведения, где ее будут поздравлять.
"Может быть, вазелин поможет", – предложила Анна Седокова и звонко рассмеялась. "Милая, я с удовольствием обсужу с тобой пенисы, но мне надо идти к гостям", – продолжила хохотать вокалистка. Стоит отметить, что Надя Дорофеева в итоге получила главный приз шоу.
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