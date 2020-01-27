"Длится дольше": Седокова раскрыла прелести утреннего секса

По словам Седоковой, в это время организм лучше всего настроен на плотские утехи. У мужчин вырабатывается больше тестостерона, а у женщин эстрогена. Именно эти гормоны влияют на желание.
Анна отмечает, что о пользе утренних постельных забав в первую половину дня говорят и ученые. Вокалистка сослалась, на американский сайт Mindbodygreen, где на эту тему высказываются профессионалы.
"Сам же секс повышает уровень окситоцина, который способствует предотвращению депрессии. Про эндорфины и говорить нечего, они выстреливают и поднимают настроение на целый день, а вот гормоны стресса, наоборот, снижаются. Значит, румянец обеспечен и без хайлайтеров. Секс вместо макияжа", – заявила Анна Седокова в "Инстаграм".
Также артистка отметила, что утренний интим активизирует иммунитет. Происходит стимуляция выработки иммуноглобулина. Улучшается состояние кожи, волос, укрепляются мышцы.
"Ну и чтобы окончательно вас убедить скажу, что утренний секс – лучшая альтернатива зарядке. Он улучшает метаболизм и сжигает около пяти калорий в минуту. И девочкам на заметку: специалисты утверждают, что в среднем утренний половой акт длится дольше вечернего", – заметила Анна Седокова.
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