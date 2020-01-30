Ходченкова устроила грязные танцы у пилона

Знаменитость пытается овладеть искусством танца у шеста, поэтому регулярно посещает занятия. Недавно девушка поделилась с поклонниками новым кадром с репетиции. На фото подтянутое тело звезды прикрывают лишь топ и мини-шорты, на ногах – туфли на 20-сантиметровых каблуках.
Поклонники остались в восторге от знойного снимка. "Огонь", "Шикарная фигура!", "В отличной форме, умница", "Ноги бесконечно длинные, улет", – похвалили точеную фигуру Ходченковой в Сети.
Танцами на пилоне актриса увлеклась несколько лет назад. По ее словам, это ужасно тяжело физически: "В первые же пять минут первой же репетиции стерла в кровь руки! Пришлось надеть перчатки. Когда пришла на второй урок, несмотря на перчатки, было полное ощущение, что хватаешься за раскаленное железо...".
Недавно Светлана вернулась с отдыха в Таиланде. Там она провела новогодние каникулы. На курортных фотографиях девушка демонстрировала подтянутую фигуру и идеальный пресс. После возвращения актриса возобновила тренировки.
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