Четвертая жена Ефремова еле сводит концы с концами

Журналисты выяснили, как живет после разрыва с Михаилом Ефремовым его экс-супруга актриса Ксения Качалина. При встрече с артисткой представители СМИ пришли к выводу, что та еле сводит концы с концами.

На счету Ксении Качалиной множество киноролей и сотрудничество с самыми известными актерами: Александром Абдуловым, Иваном Охлобыстиным. Собственно, и с будущим мужем Михаилом Ефремовым Ксения повстречалась на съемочной площадке. Вскоре актеры поженились, Качалина подарила Ефремову дочь, которую пара назвала двойным именем – Анна-Мария. Однако счастье актеров продлилось недолго.

Теперь, как компетентно сообщает НТВ, у Ксении Качалиной нет средств даже на самое необходимое. "Я приглашу вас в гости после того, как будет произведена уборка. Может быть, мы дойдем до магазина, и вы мне купите сигарет?" – поинтересовалась у журналистов Ксения Качалина, облаченная в невзрачную мешковатую одежду серого цвета.

Как утверждает канал, актриса перестала пользоваться косметикой и не скрывает, что горячими и горячительными напитками ее угощают друзья. При этом ее поддерживает и бывший муж. "Ну, естественно. Я сейчас занимаюсь вымогательством... Рэкетом..." – коротко сообщила Качалина. Ксения ведет уединенный образ жизни: из своей квартиры в самом центре Москвы 46-летняя актриса выходит крайне редко.

Отметим, что 17-летняя Анна-Мария не живет с матерью. По некоторой информации, после развода с Качалиной Ефремов забрал дочь у матери, якобы злоупотребляющей алкоголем, и купил ей квартиру, которую та делит с собственной няней. Репортеры поинтересовались, не сожалеет ли Ксения о том, что дочь не живет с ней. "Это пока неинтересно! Может быть, вам пока туда перекинуться. Потому что я-то собираюсь жить долго и счастливо. А там достаточно пожилой человек," – коротко ответила Качалина. К слову, Михаилу Ефремову 53 года и он счастлив в пятом браке с звукорежиссером Софьей Кругликовой, подарившей ему трех детей.