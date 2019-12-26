"Будет петь": Любовь Успенская решила сделать из дочери звезду

По словам исполнительницы, совсем скоро у наследницы будет юбилей – 30 лет. Она отметит его перед самым Новым годом.
Любовь Успенская сообщила, как собирается отметить праздник. "Я решила позволить себе такую роскошь – не работать, отдыхать как все нормальные люди. Никогда не бывает так, чтобы я могла сесть, выпить шампанское, съесть салатик оливье. Не хватает цыган. Когда у меня какой-то праздник, я цыган приглашаю, они дают настроение. После них уже можно делать, что хочешь", – рассказала Любовь Успенская.
На вопрос "Дни.ру" о том, как себя сейчас чувствует ее наследница, Любовь Успенская ответила, что хорошо. Также она развеяла слухи о том, что Татьяна ранее сломала руку. "Просто баловалась", – объяснила звезда.
Материал дополняется
Популярные темы форума
Почему Дибров женится на юных девушках.
Кто слушал речь Владимира Путина?
Помогите отвязаться.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Страшно рожать от мужика без работы
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
А ты загадал ( а ) желание и ....?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Пойдет ли снег на Новый Год?
Почему вы все такие страшные