"Очень тяжелая ситуация": раскрыты подробности о здоровье Венцеслава из "Дома-2"

Продюсер Диана Бичарова раскрыла подробности о здоровье скандального участника шоу "Дом-2" Венцеслава Венгржановского. Она отметила, что ему сложно помочь.

Ранее Сеть наводнили слухи о том, что знаменитость лечится в психиатрической клинике. Впрочем, их вскоре опровергли. Теперь же появляются сплетни о его пьянстве. В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" Диана Бичарова прокомментировала информацию.

"С Венцеславом очень тяжелая ситуация, потому что мы то работаем вместе, то не работаем. Я пытаюсь как-то помочь ему реализоваться в этой жизни, но пока человек сам не захочет, никто ему помочь не сможет. Я знаю, что у Венцеслава "новые-старые" отношения, у него нелегкая личная жизнь, но я думаю, если девушка умная и грамотно поступит, то Венцеслав встанет на правильный путь", – отметила продюсер.

Она подчеркнула, что о шансах на восстановление речь пока не идет. Диана сказала, что ей сложно давать какие-то прогнозы, потому что Венцеслав является неоднозначной персоной.

"Я хочу, чтобы он взялся за ум и все у него стало хорошо", – подытожила Бичарова. Женщина искренне надеется, что когда-нибудь звезда "Дома-2" обретет свое счастье.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Венцеслав Венгржановский проходит лечение в психиатрической клинике города Краснодар. Все началось с того, что некая женщина, назвавшись знакомой, сообщила журналистам, что мужчина лечится от психического расстройства. Сплетню немедленно подхватили и распространили в интернете. Однако оказалось, что Венцеслав сменил психбольницу на съемки нового шоу. Более того, Венгржановский находится вовсе не в Краснодаре, а в Москве.