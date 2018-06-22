"Прямо лицо надуло": звезда "Дома-2" о переменах во внешности

Недавно на телепроекте "Дом-2" появился экс-участник Венцеслав Венгржановский. Мужчина сильно изменился – набрал вес и сбрил волосы. Бывшая возлюбленная Жанна Алыбаева раскритиковала его новую внешность.

Когда-то на телепроекте "Дом-2" пара Венцеслава Венгржановского и Жанны Алыбаевой была самой яркой и экстравагантной. Влюбленные регулярно яростно ссорились и даже дрались, а потом также горячо мирились. В разное время пара покинула проект, однако недавно воссоединилась. Это случилось в рамках шоу "Дом-2. Разбор".

Отметим, что за эти годы Жанна и Венцеслав изменились. Оба набрали вес, так еще Венгржановский сбрил волосы. По признанию Алыбаевой, вид экс-возлюбленного ее разочаровал. "Я по его глазам увидела, что его гнобят, смеются над ним. Он слабый и не может за себя постоять. Такие люди чаще всего начинают спиваться, психика у них едет, они закрываются", – высказалась Жанна.

Однако девушка спохватилась. "Я, конечно, не думаю, что Венц спился, но думаю, что он нажрался. В том смысле, что стал слишком толстым. У него прямо лицо надуло, мне кажется, он слишком много ест. Не знаю, от нервов это или от чего-то другого", – цитирует Алыбаеву Dom2life.

Публикация от ИЛЬЯ ЯББАРОВ (@yabbarov_555) 19 Июн 2018 в 10:26 PDT

Примечательно, что после съемок Венцеслав не захотел общаться с бывшей подружкой. "Я не знаю, с чем это связано: может, он подумал, что вот, москвичка, родители ей помогают… А может потому, что мы с ним не очень хорошо разошлись. Если бы мы не встречались, а просто были участниками, может быть мы бы с ним и нашли общий язык. А так… Вполне возможно, кстати, что у него с детства на женщин обида – он же как девчонок всех дубасил! Я конечно, не психолог, и не могу этого утверждать, но мне кажется так. Но я на него обиду не держу, жизнь все расставит на свои места", – заключила девушка.