Звезда "Дома-2" сменила психбольницу на съемки нового шоу

В СМИ муссировались слухи о том, что один из самых экстравагантных участников телепроекта "Дом-2" Венцеслав Венгржановский якобы находится в психиатрической лечебнице в Краснодаре. Однако выяснилось, что эпатажный мужчина на самом деле живет в Москве и снимается в новом шоу.

Все началось с того, что некая женщина, назвавшись знакомой, сообщила журналистам, что Венцеслав Венгржановский проходит лечение в психиатрической больнице в Краснодаре. Информацию немедленно подхватили и распространили в интернете. Однако оказалось, что Венцеслав сменил психбольницу на съемки нового шоу. Более того, Венгржановский находится вовсе не в Краснодаре, а в Москве.

"Новость, которая распространилась в Сети, – утка. У него все хорошо. Комментариев по этому поводу Венцеслав давать не будет. Это значит опуститься на уровень тех людей, которые решили на этом получить свою порцию хайпа. К слову, Венцеслав по-прежнему живет и работает в Москве, он никогда не планировал возвращаться в Краснодар", – рассказал официальный представитель Венгржановского журналистам "КП-Кубань".

По словам агента эксцентричной звезды "Дома-2", Венцеслав спокойно отнесся к информации о своем пребывании в психиатрической лечебнице. "Иск о клевете на интернет-издание, опубликовавшее утку, он подавать не будет. Эти слухи вызвали милую улыбку и не более", – сообщил агент Венгржановского.

Публикация от wenceslaw7777777 (@wenceslaw7777777) Дек 14 2017 в 1:18 PST

Как выяснилось, Венцеслав работает над новым шоу, которое будет вести. На экране зрители смогут увидеть Венгржановского весной следующего года. Пресс-секретарь звезды "Дома-2" пообещал: "Венцеслава проект раскроет с очень неожиданной стороны. Я думаю, зрителей это сильно удивит, а злопыхателей крайне огорчит".