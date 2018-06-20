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Шоу-бизнес

Неузнаваемый Венцеслав Венгржановский появился на "Доме-2"

Венцеслав Венгржановский. Фото: vk.com/id173833935
Поклонники реалити-шоу "Дом-2" очень удивились, увидев вернувшегося на телепроект Венцеслава Венгржановского. Одна из самых эпатажных персон телестройки сильно изменилась – располнела и лишилась волос.
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Долгое время о Венцеславе Венгржановском ничего не было слышно. После ухода с телепроекта "Дом-2" он буквально пропал. Сейчас Венц появился в "Разборе недели" в качестве гостя.

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 ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

Участник "Дома-2" Илья Яббаров на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал фотографию, на которой запечатлен с Венцеславом. "Легенда Дома 2 Вам нравится Венчик? Хотели что бы он вернулся на проект? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратился к подписчикам Яббаров.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к посту участника скандального телепроекта. Одни обрадовались, увидев Венгржановского, другие отреагировали негативно, но нашлись и те, кто просто звезду "Дома-2" не узнал. Действительно, Венцеслав сильно изменился – он набрал несколько лишних килограммов и коротко подстригся.

"Венц поправился", "да ваще не узнать!!", "Это Венцеслав???? Что с ним случилось??", "Потолстел Венц. Жена откормила?)", "А где волосы у Венца? Помню его кудри)))", "Ему нужно вернуться, чтобы разбавить обстановку", "только не Венцеслав,ему там делать нечего", "А что он лысый", "Венчику сколько уже под 50 и все туда же....😆", "Ннннннннееееееееттттттттттт и так хватает дебилов на проекте", – высказались пользователи Сети.

Ранее в СМИ муссировались слухи о том, что один из самых экстравагантных участников телепроекта "Дом-2" якобы находится в психиатрической лечебнице в Краснодаре. Все началось с того, что некая женщина, назвавшись знакомой, сообщила журналистам, что Венцеслав Венгржановский проходит лечение в психиатрической больнице в Краснодаре. Информацию немедленно подхватили и распространили в интернете. Однако оказалось, что Венцеслав сменил психбольницу на съемки нового шоу.

Автор: Наталья Аряева20 июня 2018, 13:28

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