Семь подвенечных нарядов: Волочкова раскрыла подробности предстоящей свадьбы

"Мне сделали предложение. Это будет серьезный для меня и осознанный шаг. Я сейчас влюблена. В отпуске я меняла виллы и яхты одну за другой. Любимый человек был рядом со мной и во всем меня поддерживал", – сказала Анастасия Волочкова в эфире ток-шоу "Звезды сошлись" на канале НТВ.
Отставная прима собирается назначить день свадьбы на красивую дату. Когда именно Анастасия Волочкова вновь пойдет под венец – неизвестно.
"Свадьбу я не намерена оплачивать из своего кармана. Я надеюсь, что это когда-нибудь торжество произойдет. На первой свадьбе у меня было пять платьев, а сейчас будет семь", - поделилась танцовщица.
Отметим, что не так давно Анастасия Волочкова отметила 44-летие. Артистка не планировала устраивать праздник, однако количество желающих поздравить ее было так велико, что пришлось собирать всех в ресторане.
"Хотела побыть дома с любимым человеком, но у меня так много друзей. Бари Алибасов пришел, Никас Сафронов. Пришлось собраться с ними. Кстати, любимый сделал неожиданный подарок – подарил мне книгу с афоризмами. Это важный для меня человек. Когда стала скрывать его от общественности, все стали еще больше интересоваться, кто он такой", - рассказала экс-прима.
Напомним, Анастасия Волочкова в 2007 уже гуляла на собственной свадьбе. Тогда танцовщица и ее возлюбленный Игорь Вдовин устроили бракосочетание, которое гремело на всю страну. За вечер балерина сменила пять подвенечных нарядов. На мероприятии присутствовало 400 гостей, для транспортировки которых из Санкт-Петербурга в Москву, а после в Сочи, арендовали целый поезд. В целом, на праздник потратили 1,5 миллиона евро, которые, как потом говорила Анастасия Волочкова, были из ее кармана.
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