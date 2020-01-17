Пришла к нему в гримерку: известная актриса о бурном вечере с Прилучным

Звезда голливудской саги "Сумерки" Никки Рид рассказала о романе с российским актером и звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. По словам артистки, она была искренне влюблена.

Никки Рид и Павел Прилучный познакомились в 2006 году в Москве. Девушка приезжала в Россию, чтобы навестить подругу, которая посещала курсы при школе-студии МХАТ.

Никки впервые увидела Павла на сцене театра. Его внешность и актерская игра поразили девушку. Рид решила познакомиться с Прилучным и после спектакля пришла к нему в гримерку. Американка сама пригласила российского артиста на свидание. Совместного вечера оказалось достаточно для начала бурного и страстного романа.

"Наши отношения с русским актером Павлом Прилучным не были пиар-ходом – это была искренняя страсть, у нас случился бурный и, увы (или ура?), скоротечный роман. Я даже предложила ему слетать в Вегас и расписаться", – говорит Ники Рид о чувствах к звезде сериала "Мажор".

Отношения продлились всего неделю, Никки пришлось вернуться на родину. Павел хотел уехать вместе с зазнобой, однако из-за проблем с визой не смог осуществить задуманное. Влюбленные пытались поддерживать отношения на расстоянии, однако страсть постепенно сошла на нет.

"Сейчас я понимаю: даже очень хорошо, что этого не произошло. Но хочу подчеркнуть, что я не была эдакой стервой – просто отношения на расстоянии обречены. Так и случилось: мы потерялись, когда я улетела на очередные съемки. По возвращении Павел не захотел продолжать эту болезненную и драматичную историю. Но я очень благодарна ему, ведь если бы не она, у меня не случилось бы моего настоящего", – цитирует экс-избранницу звезды сериала "Мажор" WomanHit.ru.

Сегодня Никки Рид замужем за актером Иэном Сомерхолдером, который прославился участием в сериале "Дневники вампира". В июле 2017 года у пары родилась дочь Боди Солей Рид Сомерхолдер.