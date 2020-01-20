Волочкова в странном виде упала на грудь гастарбайтеру и расплакалась

Сегодня, 20 января, день рождения отмечает скандально известная балерина Анастасия Волочкова. Одними из первых ее поздравили домработники.

Анастасии Волочковой исполнилось 44 года. День рождения балерина в последнее время празднует за границей, где-нибудь на фешенебельном курорте. Однако в этот раз артистка вернулась в столицу из солнечного Таиланда, чтобы в кругу самых близких отметить важную дату.

Одними из первых ее поздравили домработники Рустам и Лола. Эта семейная пара, прибывшая из ближнего зарубежья, уже несколько лет живет с Волочковой. В их обязанности входит не только уборка и отслеживание состояния дома и прилегающей территории, но еще и внимательно отношение к хозяйке. Балерина не раз отмечала мастерство Лолы в создании уюта: например, та эффектно раскладывает лепестки роз...

А еще Анастасия с гордостью объявляла, что на территории ее дома у пары родились несколько детей. Балерина радовалась прибавлению в семействе и признавалась, что отдала им много своих и дочкиных вещей.

В помощниках Волочкова души не чает, и те отвечают взаимностью. В знак внимания и благодарности Рустам и Лола одними из первых поздравили хозяйку с днем рождения. Анастасия опубликовала видео в "Инстаграм". Запись содержит ненормативную лексику, поэтому "Дни.ру" не могут ее опубликовать.

В ролике именинница с приглаженными распущенными волосами, одетая в красный спортивный костюм, обняла Рустама и Лолу. "Блин, я не могу плакать, правда", – сказала тронутая Волочкова. Мужчина, держа букет белых роз, скромно поздравил Анастасию, пожелал здоровья, счастья и "чтобы лицо всегда улыбалось".

Балерина, прижавшись к Рустаму и уронив голову ему на плечо, призналась помощникам в любви и от нахлынувших чувств не сдержала слез. Оторвавшись от работника, Волочкова показала какой-то предмет одежды темного цвета с биркой, который, вероятно, ей подарила Лола. Та резко повернулась, чтобы что-то еще вручить имениннице, но на этом ролик оборвался.

Анастасия Волочкова отключила возможность комментировать ее публикации, однако в Сети бурно отреагировали на эту запись. Пользователи отметили ее странное поведение: дескать, подозрительно двигается и говорит охрипшим голосом. Также они указали на несдержанность обычно невозмутимой балерины.