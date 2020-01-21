Дочь стыдится выставляющей себя на посмешище Волочковой

"Волочкову ждет довольно насыщенный год. Та неоднозначная пиар-стратегия, которой она сейчас придерживается, а именно – нелепые фотографии, мелкие скандалы, выставление на всеобщее обозрение своего "грязного белья", – все это будет продолжаться. Говоря объективно, это только вредит Анастасии, но она так отчаянно ищет внимания и одобрения, что будет использовать каждую возможность заявить о себе.
А вредит потому, что все эти истории отдаляют от Волочковой ее дочь. Девочка уже не маленькая и прекрасно понимает, что мать нередко выставляет себя на посмешище. Анастасия уже успела стать ходячим мемом, и девочке это не нравится. Скандалов и недопонимания в отношениях с дочерью будет трудно избежать", – сказала ведунья Саона.
Обвинять Волочкову не стоит, ведь скандальное поведение вызвано тяжелым внутренним состоянием, уверена ясновидящая. "Настя ищет гармонии и спокойствия, но боль от пережитых травм не дает трезво взглянуть на свою жизнь. Отсюда и все странности. Не раз ходили слухи об увлечении Волочковой алкоголем – в этом есть доля истины. Анастасия действительно любит выпить, хоть пока и держится в рамках приличия.
Ситуация усугубляется темой старения, которая является для балерины очень болезненной. Свое отражение в зеркале настолько не устраивает Волочкову, что становится поводом для почти депрессивного состояния. Отсюда и регулярные шпагаты в "Инстаграм" как способ доказать окружающим, что она еще "ого-го", – отметила Саона.
Но Анастасии Волочковой надо отдать должное, ведь она занимается с детьми, искренне вкладывает в это много сил и ресурсов, планирует расширять деятельность своей школы и приступать к новым проектам, в том числе и благотворительного формата. Это довольно похвально.
"Хочу отметить, что таким образом она реализует свой материнский инстинкт и потребность в большой семье, которая становится все очевиднее для нее самой. Анастасия Волочкова хочет любви, брака и еще нескольких детей. Это действительно вернуло бы ей внутреннюю гармонию, но в ближайший год приблизиться к реализации своей мечты вряд ли получится, ведь этот период будет наполнен лишь краткосрочными романами", – предсказала ведунья.
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