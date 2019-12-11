Рыжий из "Иванушек" открыл обстоятельства жуткой трагедии

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов появился в ток-шоу "На самом деле" на Первом канале. Певец вызвал на детектор лжи зятя и тезку Андрея Григорьева-Апполонова-младшего.

В июле 2017 года старшая сестра артиста Андрея Григорьева-Апполонова скоропостижно скончалась. Тело 51-летней Юлии нашли в ее квартире в Сочи. Официальная причина смерти – приступ астмы.

Обстоятельства кончины женщины вызвали у ее близких подозрения. Рядом с телом Григорьевой-Апполоновой обнаружили шприцы с лекарством и ингалятор. Родственники не понимали, почему Юлия, потомственный врач, так и не успела воспользоваться препаратами.

Отметим, что за несколько лет до смерти, в 2015 году, сестра рыжего из "Иванушек" вышла замуж за мужчину на 17 лет младше – Андрея Бурдюкова. Гостей на их свадьбе поразило, что жених решил взять фамилию невесты. Ходили слухи, что супруг жил за счет Юлии. Поговаривали, что молодого мужа "купил" любимой сестре певец Андрей Григорьев-Апполонов.

В студии ток-шоу "На самом деле" солист группы "Иванушки International" практически подтвердил сплетни. По словам артиста, он много лет помогал родственнице и ее мужу.

"На самом деле не Юля все делала, а все делал я для этого молодого человека. Я Юлечку очень любил, она от меня не знала отказа. Она влюбилась в него. Я ему снимал квартиру, за которую платил многие годы. Я помог Андрею поступить в МГУ. Я уж не говорю, какого фига ты не был с Юлей в день смерти? Это не смешно. Какие встречи? Какие совещания? Ты просто поехал в Москву тусить", – обвинил зятя рыжий из "Иванушек".

Андрей Григорьев-Апполонов не скрывал обиды. Артист считает, что муж должен был заботься о его сестре, всегда быть рядом, предотвратить трагедию. "Ты мне обязан всем", – сказал вокалист тезке.

В эфире ток-шоу "На самом деле" Андрей Григорьев-Апполонов-младший прошел проверку на детекторе лжи. Мужчина уверял, что ему нечего скрывать. Он искренне любил Юлию и никогда не преследовал корыстных целей. Однако проверка на детекторе лжи уличила его в обмане. Он действительно какое-то время жил за счет жены и ее богатого родственника.

Отвечая на вопросы экспертов "На самом деле", Андрей не смог объяснить, для чего почти сразу после смерти жены он опубликовал в соцсети фото с Юлией и поставил хештеги с ее именем и названием группы "Иванушки International".

Также в эфире ток-шоу стало известно, что зять рыжего из "Иванушек" уже через полгода после смерти супруги был замечен с другой женщиной. На экране в студии продемонстрировали снимки, на которых безутешный вдовец целуется с яркой блондинкой. Эта новость возмутила солиста прославленного коллектива. Вокалист узнал в девушке на снимке подругу его сестры.

В конце программы "На самом деле" Андрей Григорьев-Апполонов-младший вновь ответил на вопросы экспертов. Мужчина заявил, что к смерти жены не имеет отношения. По его словам, кончина женщины – роковая случайность. Детектор лжи подтвердил слова вдовца.