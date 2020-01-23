Асмус пришла в ужас от поведения бывшей помощницы

Некоторое время артистка сотрудничала с некой девушкой по имени Лена. По словам супруги Гарика Харламова, помощница была вхожа в их семью, и Кристина с ней близко общалась. Однако после того, как знаменитость отказалась от ее услуг, девушка начала строить козни.
"Не буду о грязи, как мне не передались все дела, контакты и даже пароли. Но самое жуткое я узнала вчера. Причем случайно. Когда мне "предъявили", что я якобы динамлю организаторов кинопремии "Золотой орел". (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.) Три недели "не могу" ответить, смогу ли вручать награду на русском "Оскаре", да и вообще подтвердить свое присутствие", – рассказала Асмус в своем инстаграм-аккаунте.
Она поведала, что уже после завершения работы с актрисой бывшая помощница продолжала вести ее дела в качестве администратора. Девушка занималась пиаром звезды отечественного шоу-бизнеса, ее встречами и другими делами.
"Мне когда эти скриншоты и голосовые прислали, у меня челюсть отпала и не возвращается обратно. Как так-то?! Но я то ладно, неприятно, конечно, и непонятно зачем это все? Но перед организаторами и заказчиками, которые на меня рассчитывали и которых водили за нос долгое время, неудобно. И я очень надеюсь, что не были взяты никакие предоплаты на мое имя", – высказалась Кристина.
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