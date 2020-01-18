"Я боюсь спать": Асмус поразила признанием после травли в Сети

Вместе с ней досталось и ее знаменитому мужу – комику Гарику Харламову. Многие зрители были убеждены в том, что интимная сцена не была постановочной и утверждали, что Кристина Асмус изменила супругу прямо перед камерой.
Супруги пытаются отшучиваться по этому поводу и всячески пытаются переключить внимание поклонников. После бурного обсуждения фильма "Текст" актриса опубликовала в своем инстаграм-аккаунте запись с откровенными признаниями о себе и своей жизни. К примеру, артистка рассказала, что испытывает проблемы со сном из-за холода.
"В отелях мне всегда холодно и я часто прошу принести обогреватель. Но я боюсь спать, когда он включен. Вообще, отсутствие контроля меня пугает", – рассказала Кристина Асмус.
Кроме того, актриса любит открывать бутылки с шампанским. Она признается, что ей становится страшно, когда это делает кто-то другой. Также 31-летняя звезда отметила, что верит приметам: выходя из дома, она обязательно смотрится в зеркало.
Популярные темы форума
Что запомнилось хорошего в СССР
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Слава великому Владимиру Путину!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
В СССР люди голодали?
Лиона ненормальная или очень несчастная старая дэвушка? Что думаете?
Бог не при чем. Вирусы и бактерии стоят во главе угла.
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!