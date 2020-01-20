Самбурская переживает за свое интимное место после фильма с Асмус

Актриса театра и кино Настасья Самбурская сделала откровенное признание. Знаменитость переживает за свое интимное место после скандального фильма с Кристиной Асмус.

Картина "Текст" по одноименному роману Дмитрия Глуховского наделала много шума. Из-за съемок в ней супругу Гарика Харламова подвергли жесткой травле. Дело дошло до угроз. Артистка на фоне переживаний попала в больницу.

Коллеги Кристины Асмус по миру шоу-бизнеса тоже неоднозначно высказались о фильме. Отвечая на вопросы поклонников, Настасья Самбурская призналась, что не стала бы сниматься в кино такого жанра.

"Нет. Это порнография. Я свою голую письку пока приберегу, а то нечем удивлять будет", – иронично заметила артистка. Впрочем, вскоре она удалила свой комментарий и вопрос одного из фанатов.

Недавно знаменитость опубликовала в инстаграм-аккаунте снимок с новой фотосессии. В кадре Настасья позирует в клетчатой полупрозрачной рубашке и черных брюках. Образ дополнен широкополой шляпой и галстуком в тон, а также красными лакированными туфлями на высокой шпильке.

Помимо смелых вопросов, подписчики Настасьи оставили под фото множество комплиментов: "Ну вот почему ты так красива?", "Настасья, Вы очень красивая и сильная женщина, смотрел Ваше интервью у Шихман, был просто в восторге от Вас!", "Вы просто невероятная! Я вас обожаю!"