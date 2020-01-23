"Вы прекрасны!": россияне в экстазе обласкали грудь Климовой

Знаменитость отдыхает со своими четырьмя детьми на Бали. Гордая мама изредка делится с фанатами снимками из отпуска. В этот раз артистка показала себя без макияжа и с глубоким декольте.
В кадре, опубликованном в Сети, Екатерина позирует в серебристой майке с принтом в виде букв. На ее лице отсутствуют какие-либо следы косметики. Волосы распущены и пышной копной спадают на плечи. Звезда отечественного шоу-бизнеса выглядит отдохнувшей и посвежевшей.
Как сообщает газета "Комсомольская правда", поклонники пришли в экстаз от образа знаменитости. Они выразили мнение, что натуральная красота Климовой не нуждается в дополнении. Кроме того, фанаты восхитились снятым с необычного ракурса декольте артистки. Они буквально обласкали женщину.
"О такой красотке можно только мечтать", "Самая красивая актриса", "Самодостаточная и органичная, какое удовольствие видеть женственную женщину", "Катя, Вы прекрасны", – высказались восторженные комментаторы.
Напомним, что ранее старшую дочь Екатерины Климовой раскритиковали в Сети. 17-летняя Елизавета решила принять участие во флешмобе. Девушка выбрала для отдыха на пляже открытый купальник голубого цвета.
Пользователи не смогли пройти мимо пикантного кадра. Многие пришли в восхищение от стройной фигуры девушки. Однако нашлись и те, кто остался недоволен снимком. Некоторые подписчики заявили, что наследнице Екатерины рано выставлять такие откровенные фотографии.
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